CBF divulga taça do Brasileirão Feminino; veja imagens

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (11), as imagens da taça, das medalhas e da bola que serão usadas na final do Brasileirão Feminino. A decisão acontece neste domingo (14), às 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), entre Corinthians e Cruzeiro.

No jogo de ida, em Belo Horizonte (MG), as equipes empataram em 2 a 2 na Arena Independência, deixando a disputa totalmente aberta. Caso haja novo empate, o título será decidido nos pênaltis. O Corinthians busca o heptacampeonato, enquanto o Cruzeiro vai em busca de sua primeira conquista nacional.

Veja imagens

Troféu, bola e medalhas da competição. (Foto: Fabio Souza / CBF)

Bola da final do Brasileirão Feminino 2025. (Foto: Fabio Souza / CBF)

Medalhas do Brasileirão Feminino 2025. (Foto: Fabio Souza / CBF)

Premiação em dinheiro do Brasileirão Feminino

O Brasileirão Feminino 2025 teve premiação recorde. A CBF aumentou em 20% os valores em comparação com a temporada passada, totalizando R$ 9,9 milhões entre cotas e premiações.

Paga pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a premiação para o título é de R$ 1,8 milhão. Somando os valores recebidos por classificação em fases anteriores — a partir da semifinal, cada time já embolsou R$ 120 mil —, o campeão da competição pode encerrar a campanha com mais de R$ 4,2 milhões no bolso.

