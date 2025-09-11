As Brabas do Corinthians estão mais uma vez na final do Brasileirão Feminino e terão pela frente as Cabulosas do Cruzeiro. Classificadas para a decisão, as equipes já garantiram mais de R$ 200 mil em premiações e agora brigam pelo troféu de campeãs brasileiras e pelo prêmio milionário.

Paga pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a premiação para o título é de R$ 1,8 milhão. Somando os valores recebidos por classificação em fases anteriores — a partir da semifinal, cada time já embolsou R$ 120 mil —, o campeão da competição pode encerrar a campanha com mais de R$ 4,2 milhões no bolso.

A decisão ocorre no próximo domingo (14), às 10h30, na Neo Química Arena. Sob o comando de Lucas Piccinato, o Timão chega à sua oitava final consecutiva e busca o heptacampeonato nacional, além de ampliar sua arrecadação.

Camisa do Corinthians estampa frase "invasão pelas Brabas". (Foto: Corinthians/Divulgação)

Maior premiação

O Brasileirão Feminino 2025 teve premiação recorde. A CBF aumentou em 20% os valores em comparação com a temporada passada, totalizando R$ 9,9 milhões entre cotas e premiações.

Ninguém sai de mãos vazias

O vice campeão também recebe uma quantia boa pelo segundo lugar, o valor é de R$ 900 mil, totalizando um valor de R$ 1.1 milhão.

Maior valorização do futebol feminino

O valor de R$ 2 milhões em premiação ainda está distante do futebol masculino (modalidade em que o campeão do Brasileirão recebe cerca de R$ 50 milhões), mas representa um salto expressivo em relação a 2018, ano do primeiro título nacional do Corinthians feminino.

Naquela temporada, as Brabas embolsaram apenas R$ 180 mil pela conquista. Agora, caso confirmem o heptacampeonato, o clube receberá uma premiação 11 vezes maior do que aquela paga há sete anos.