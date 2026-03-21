O Liverpool perdeu por 2 a 1 para o Brighton neste sábado (21), no Falmer Stadium, pela 31ª rodada da Premier League, e alcançou uma marca negativa que não acontecia há dez anos. Com o resultado, os Reds chegaram à décima derrota na competição na temporada 2025/26 – feito que não ocorria desde o campeonato 2015/16, quando a equipe terminou na oitava colocação e ainda trocou de técnico no meio do caminho.

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A última vez que o Liverpool havia perdido dez partidas em uma mesma edição da Premier League foi há exatamente dez temporadas. Na ocasião, Brendan Rodgers foi demitido em outubro e substituído por Jürgen Klopp, que conduziu o time à oitava posição ao final do campeonato.

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Liverpool perde no placar e perde peças importantes

O duelo contra o Brighton já começou complicado para os Reds. Aos seis minutos, o atacante Hugo Ekitike, convocado pela França para os amistosos contra Brasil e Colômbia, torceu o tornozelo e precisou ser substituído. O jogador deixou o campo em lágrimas e se junta a Alisson e Salah no departamento médico do clube.

Aos 13 minutos, Welbeck, ex-United, abriu o placar para o Brighton após escorar de Diego Gómez. O Liverpool conseguiu o empate aos 29, quando Milos Kerkez aproveitou falha defensiva de Dunk para encobrir o goleiro Verbruggen.

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Jogadores do Liverpool e Brighton em ação (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Na segunda etapa, Welbeck voltou a marcar aos dez minutos, após assistência de Jack Hinshelwood, e definiu o placar final. O Liverpool ainda tentou pressionar nos minutos finais, mas não conseguiu evitar a décima derrota na temporada.

As dez derrotas do Liverpool na Premier League

Com a derrota para o Brighton, o Liverpool chegou à décima derrota na temporada. A sequência negativa inclui resultados contra times do topo e também de meio de tabela. Confira a lista completa:

2 a 1 vs Crystal Palace 2 a 1 vs Chelsea 2 a 1 vs Manchester United 3 a 2 vs Brentford 3 a 0 vs Manchester City 3 a 0 vs Nottingham Forest 3 a 2 vs Bournemouth 2 a 1 vs Manchester City 2 a 1 vs Wolverhampton 2 a 1 vs Brighton

Com o resultado, o Brighton chegou aos 43 pontos e subiu para a oitava posição. O Liverpool permaneceu na quinta colocação, com 49 pontos, e pode ver a distância para o G-4 aumentar, já que o Aston Villa, quarto colocado com 51, ainda joga na rodada.

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