Estêvão vira assunto em derrota do Chelsea na Premier League: 'Sinto pena'

Recuperado de uma lesão muscular, Estêvão virou assunto nas redes sociais durante a derrota do Chelsea para o Everton, pela 31ª rodada da Premier League. O jovem iniciou o confronto no banco de reservas por opção do técnico Liam Rosenior.

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O Everton chegou a abrir o placar sobre o Chelsea no primeiro tempo, mas o treinador optou pela entrada de Garnacho na volta do intervalo. Estêvão só voltou a ganhar minutos com a camisa dos Blues quando os Toffees abriram uma vantagem de 2 a 0 no marcador.

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Assim que entrou, Estêvão quase fez um gol olímpico, mas Pickford impediu a bola de entrar após cobrança de escanteio. No entanto, o brasileiro não conseguiu resolver os problemas do Chelsea, que levou o 3º gol de Ndiaye.

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Veja comentários sobre Estêvão:

Tradução: A pessoa que sinto pena é Estêvão, pois não vejo o que a pessoa que o está colocado no banco no jogo faz melhor do que ele.

Tradução: Estêvão no banco, mas Liam Rosenior prefere Gusto correndo pela ala... mesmo com Palmer deslocado para o meio de campo.

Tradução: Aos 18 anos, Estêvão vindo de lesão fez mais no nosso ataque em oito minutos do que nós fizemos nos 68 minutos anteriores.

Fora da Seleção e pausa na Data Fifa

Por conta de sua lesão, Estêvão ficou de fora da lista de convocados por Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, que serão realizados nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. Com isso, o jovem de 18 anos utilizará a Data Fifa para estar 100% recuperado.

No dia 4 de abril, o Chelsea recebe o Port Vale em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Estêvão vive a expectativa por ser titular após um período de duas semanas sem partidas oficiais.

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