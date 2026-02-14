Ferroviário x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense
Partida deste sábado (14) vale pela ida da semifinal
- Matéria
- Mais Notícias
Ferroviário e Fortaleza se enfrentam neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT (YouTube), da TV Ceará e da TVC Esporte (YouTube).
Relacionadas
- Futebol Nacional
Ingressos de Ferroviário x Fortaleza estão à venda: veja preços e onde comprar
Futebol Nacional12/02/2026
- Futebol Nacional
Fortaleza oficializa a contratação de atacante do Athletico
Futebol Nacional12/02/2026
- Futebol Nacional
Fluminense oficializa empréstimo de Fuentes ao Fortaleza
Futebol Nacional13/02/2026
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
O Ferroviário vem de vitória por 2 a 0 sobre o Iguatu, enquanto que o Fortaleza empatou em 1 a 1 contra o rival Ceará.
Ficha do jogo
Por ter melhor campanha, o Tricolor decidirá o confronto como mandante. O jogo de volta está marcado para o sábado seguinte (14).
➡️ Aposte nos jogos do Fortaleza no Campeonato Cearense!*
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Histórico do confronto
Ferroviário e Fortaleza já duelaram 88 vezes. São 16 vitórias para o clube coral, 46 para o Leão e 26 empates no retrospecto.
Os times se encontraram na primeira partida dessa temporada. Mesmo com um jogador a mais ao longo do 2º tempo, o Tricolor não saiu do 0 a 0.
➡️ Ingressos de Ferroviário x Fortaleza estão à venda: veja preços e onde comprar
Confira as informações do jogo entre Ferroviário x Fortaleza
✅ FICHA TÉCNICA
FERROVIÁRIO X FORTALEZA
CAMPEONATO CEARENSE - SEMIFINAL (IDA)
📆 Data e horário: sábado, 14 de fevereiro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT (YouTube), TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE)
🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE)
🖥️ VAR: Joanilson Scarcella de Lima (CE)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FERROVIÁRIO: Silvado; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; Lucas Black, Brayan e Thalisson; Yair Mena, Jefinho e Kiuan. Técnico: Nuno Pereira.
FORTALEZA: Brenno; Luan Freitas, Lucas Gazal e Cardona; Mailton, Lucas Sasha, Pierre, Rodrigo e Lucas Crispim; Pochettino e Bareiro. Técnico: Thiago Carpini.
- Matéria
- Mais Notícias