Onde Assistir

Ferroviário x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense

Partida deste sábado (14) vale pela ida da semifinal

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 14/02/2026
06:30
Ferroviário e Fortaleza se enfrentam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
Ferroviário e Fortaleza se enfrentam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ferroviário e Fortaleza se enfrentam neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT (YouTube), da TV Ceará e da TVC Esporte (YouTube).

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O Ferroviário vem de vitória por 2 a 0 sobre o Iguatu, enquanto que o Fortaleza empatou em 1 a 1 contra o rival Ceará.

Ficha do jogo

Escudo Ferroviário
FER
FOR
Semifinal (ida)
Campeonato Cearense
Data e Hora
Sábado, 14 de fevereiro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
Local
Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Árbitro
Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE)
Assistentes
Renan Aguiar da Costa (CE) e Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE)
Var
Joanilson Scarcella de Lima (CE)
Onde assistir
TV Verdes Mares, Canal GOAT (YouTube), TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)

Por ter melhor campanha, o Tricolor decidirá o confronto como mandante. O jogo de volta está marcado para o sábado seguinte (14).

Histórico do confronto

Ferroviário e Fortaleza já duelaram 88 vezes. São 16 vitórias para o clube coral, 46 para o Leão e 26 empates no retrospecto.

Os times se encontraram na primeira partida dessa temporada. Mesmo com um jogador a mais ao longo do 2º tempo, o Tricolor não saiu do 0 a 0.

Partida entre Ferroviário e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)
Partida entre Ferroviário e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

➡️ Ingressos de Ferroviário x Fortaleza estão à venda: veja preços e onde comprar

Confira as informações do jogo entre Ferroviário x Fortaleza

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FERROVIÁRIO: Silvado; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; Lucas Black, Brayan e Thalisson; Yair Mena, Jefinho e Kiuan. Técnico: Nuno Pereira.

FORTALEZA: Brenno; Luan Freitas, Lucas Gazal e Cardona; Mailton, Lucas Sasha, Pierre, Rodrigo e Lucas Crispim; Pochettino e Bareiro. Técnico: Thiago Carpini.

