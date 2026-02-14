Ferroviário e Fortaleza se enfrentam neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT (YouTube), da TV Ceará e da TVC Esporte (YouTube).

O Ferroviário vem de vitória por 2 a 0 sobre o Iguatu, enquanto que o Fortaleza empatou em 1 a 1 contra o rival Ceará.

Ficha do jogo FER FOR Semifinal (ida) Campeonato Cearense Data e Hora Sábado, 14 de fevereiro de 2026, às 16h30 (de Brasília) Local Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE) Árbitro Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE) Assistentes Renan Aguiar da Costa (CE) e Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE) Var Joanilson Scarcella de Lima (CE) Onde assistir TV Verdes Mares, Canal GOAT (YouTube), TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)

Por ter melhor campanha, o Tricolor decidirá o confronto como mandante. O jogo de volta está marcado para o sábado seguinte (14).

Histórico do confronto

Ferroviário e Fortaleza já duelaram 88 vezes. São 16 vitórias para o clube coral, 46 para o Leão e 26 empates no retrospecto.

Os times se encontraram na primeira partida dessa temporada. Mesmo com um jogador a mais ao longo do 2º tempo, o Tricolor não saiu do 0 a 0.

Partida entre Ferroviário e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

Confira as informações do jogo entre Ferroviário x Fortaleza

✅ FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIO X FORTALEZA

CAMPEONATO CEARENSE - SEMIFINAL (IDA)

📆 Data e horário: sábado, 14 de fevereiro de 2026, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT (YouTube), TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE)

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE)

🖥️ VAR: Joanilson Scarcella de Lima (CE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FERROVIÁRIO: Silvado; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; Lucas Black, Brayan e Thalisson; Yair Mena, Jefinho e Kiuan. Técnico: Nuno Pereira.

FORTALEZA: Brenno; Luan Freitas, Lucas Gazal e Cardona; Mailton, Lucas Sasha, Pierre, Rodrigo e Lucas Crispim; Pochettino e Bareiro. Técnico: Thiago Carpini.