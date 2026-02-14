São Bernardo e Corinthians e se enfrentam neste domingo (15), às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). O confronto, válido pela oitava e última rodada do Campeonato Paulista, terá transmissão da CazeTV, Record e HBO Max. ➡️ Clique para assistir na HBO Max com Uol Play

continua após a publicidade

Em quinto lugar na tabela, com 11 pontos, três vitórias e saldo positivo de três gols, o Corinthians ainda busca uma das quatro vagas restantes para a próxima fase. Até o momento, apenas Palmeiras, Novorizontino, RB Bragantino e Portuguesa garantiram classificação antecipada.

Ficha do jogo SAO COR 8ª Rodada Paulistão Data e Hora Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília) Local Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP) Árbitro Flavio Rodrigues de Souza (SP) Assistentes Alex Ang Ribeiro (SP) e Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) Var Vinicius Furlan (RJ) Onde assistir

O Timão tem uma conta simples: vencer para depender apenas de si e assegurar a vaga. Em caso de vitória, na melhor das hipóteses e com tropeços de RB Bragantino e Portuguesa, o Corinthians pode terminar a primeira fase na terceira colocação. No entanto, se Massa Bruta e Lusa vencerem, a equipe permanecerá na quinta posição, a mesma em que iniciou a rodada.

continua após a publicidade

Em caso de derrota corintiana, a situação se complica, já que o Capivariano, nono colocado e primeiro fora da zona de classificação, tem apenas um ponto a menos que o Corinthians e enfrentará o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

Se a partida terminar empatada, o Bernô, que soma oito pontos, ficará sem chances de classificação, enquanto o Corinthians terá de torcer por tropeços de Guarani, Botafogo-SP ou São Paulo, que aparecem logo abaixo na tabela.

continua após a publicidade

Partida será disputada em São Bernardo do Campo (SP) (Foto: Rafael Assunção/Ag.Paulistão/SuaFotoNoJogo)

Histórico do confronto

Ao longo da história, Corinthians e São Bernardo já se enfrentaram 10 vezes em competições oficiais. O retrospecto é favorável ao Timão, que soma seis vitórias, contra três triunfos do São Bernardo, além de um empate entre as equipes.

Como mandante, o Corinthians disputou cinco partidas diante do rival, com quatro vitórias e apenas um revés. Já em jogos realizados no estádio do São Bernardo, foram cinco confrontos, com duas vitórias corintianas, dois triunfos da equipe do ABC e um empate.

Confira as informações do jogo entre Corinthians x São Bernardo

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X SÃO BERNARDO

PAULISTÃO - 8ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

📺 Onde assistir: CazeTV, Record e HBO Max

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Anderson Jose de Moraes Coelho (SP)

🖥️ VAR: Vinicius Furlan (RJ)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique (André Ramalho) e Bidu; Allan, Carrillo, Charles e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. (Técnico: Dorival Jr)

CAPIVARIANO: Alex Alves; Hugo Sanches, Matheus Salustiano, Augusto e Pará; Marcão Silva, Romisson e João Paulo; Pedro Vitor, Felipe Garcia e Pedrinho. (Técnico: Ricardo Catalá)

+ Aposte na vitória do Corinthians sobre o São Bernardo pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.