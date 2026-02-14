Botafogo x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Carioca

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (15), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O clássico decisivo terá transmissão da Globo na TV aberta e do Premiere o pay-per-view. Clique aqui para assistir a Botafogo x Flamengo:

O Botafogo avançou no Grupo B como líder, enquanto o Rubro-Negro conseguiu a quarta colocação após grande sequência de resultados positivos dentro da chave. Não há vantagem de empate mesmo com a melhor campanha e, em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.

Quem avançar, irá enfrentar na semifinal do Carioca o vencedor de Madureira x Boavista. O eliminado, por sua vez, disputará a Taça Rio, torneio paralelo entre os eliminados dos dois grupos na primeira fase.

De um lado, o Botafogo do técnico Martín Anselmi, que vem de derrota por 1 a 0 para o Fluminense no Brasileirão, deve levar a campo o que há de melhor fisicamente, ainda que com cautela. Isso porque a delegação viajará horas após a partida para a Bolívia, onde irá enfrentar o Nacional Potosí na quarta-feira (18) pela ida da segunda fase da Libertadores.

O Flamengo, comandado por Filipe Luís, chega para o confronto após triunfo por 2 a 1 fora de casa sobre o Vitória, também pelo Brasileirão. O Rubro-Negro também tem em seu calendário um compromisso importante no meio da semana, contra o Lanús, na quinta-feira (19), fora de casa, pela ida da Recopa Sul-Americana.

A arbitragem será de Bruno Arleu de Araújo. Ele terá Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa como auxiliares, e Rodrigo Carvalhaes de Miranda como VAR do clássico.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLUMINENSE

QUARTAS DE FINAL - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 15 de fevereiro de 2026, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Neto, Ythallo, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Jordan Barrera, Alex Telles e Álvaro Montoro; Artur e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

FLAMENGO: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Paquetá, Pedro e Cebolinha. Técnico: Filipe Luís.