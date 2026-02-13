menu hamburguer
Dia de Brasil nas pistas das Olimpíadas de Inverno neste sábado; veja onde assistir

Nicole Silveira faz descidas decisivas e Brasil disputa revezamento no Cross-Country

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 13/02/2026
20:00
2026.02.06 - Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 - San Siro - Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026. Foto: Gabriel Heusi/COB
imagem camera2026.02.06 - Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 - San Siro - Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026 (Foto: Gabriel Heusi/COB)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O segundo final de semana das Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 reserva grandes emoções para o torcedor brasileiro neste sábado (14). O grande destaque fica por conta de Nicole Silveira, que encara as baterias finais do Skeleton em busca de sua melhor marca na carreira e um lugar entre as melhores do mundo.

A porta-bandeira do Brasil, Nicole Rocha Silveira (D), desfila com a delegação na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, em 6 de fevereiro de 2026. (Foto: Franck Fife/AFP)
Além do gelo veloz, o Brasil marca presença na neve com o Esqui Cross-Country. A equipe feminina participa da prova de revezamento 4x7,5km, testando a resistência e o trabalho em conjunto das nossas atletas em solo italiano.

07h00Esqui Estilo LivreDual Moguls Fem. – OitavasSporTV 3, CazéTV

07h46

Esqui Estilo Livre

Dual Moguls Fem. – Finais

SporTV 2, CazéTV

08h00

Esqui Cross-Country

Revezamento 4x7,5km Fem. 🇧🇷

SporTV 2, Ge TV, CazéTV

08h10

Hóquei no Gelo

Masc. – Suécia x Eslováquia

SporTV 3, CazéTV

08h30

Bobsled

Dupla Masculina – Treino Oficial

Globoplay, CazéTV

09h30

Esqui Alpino

Slalom Gigante Masc. – Descida 2

SporTV 2, CazéTV

10h05

Curling

Masc. – Rodada 5 (Vários jogos)

SporTV 3, CazéTV

10h45

Biatlo

7.5km Sprint Feminino

SporTV 2, CazéTV

12h40

Hóquei no Gelo

Fem. – Quartas de Final

SporTV 3, CazéTV

13h30

Salto de Esqui

PL Ind. Masc. – Rodada Teste

Globoplay, CazéTV

14h00

Skeleton

Feminino – Bateria 3 🇧🇷

SporTV 2, CazéTV

15h05

Curling

Fem. – Rodada 5 (Vários jogos)

SporTV 3, CazéTV

15h35

Skeleton

Feminino – Bateria 4 (Final) 🇧🇷

TV Globo, SporTV 2, CazéTV

15h57

Salto de Esqui

PL Ind. Masc. – Rodada Final

SporTV 3, CazéTV

16h15

Patinação Velocidade

1.500m Masc. – Quartas (Pista Curta)

SporTV 2, Ge TV, CazéTV

18h42

Patinação Velocidade

1.500m Masc. – Final A (Pista Curta)

SporTV 2, CazéTV

