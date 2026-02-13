Dia de Brasil nas pistas das Olimpíadas de Inverno neste sábado; veja onde assistir
Nicole Silveira faz descidas decisivas e Brasil disputa revezamento no Cross-Country
O segundo final de semana das Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 reserva grandes emoções para o torcedor brasileiro neste sábado (14). O grande destaque fica por conta de Nicole Silveira, que encara as baterias finais do Skeleton em busca de sua melhor marca na carreira e um lugar entre as melhores do mundo.
Além do gelo veloz, o Brasil marca presença na neve com o Esqui Cross-Country. A equipe feminina participa da prova de revezamento 4x7,5km, testando a resistência e o trabalho em conjunto das nossas atletas em solo italiano.
|07h00
|Esqui Estilo Livre
|Dual Moguls Fem. – Oitavas
|SporTV 3, CazéTV
07h46
Esqui Estilo Livre
Dual Moguls Fem. – Finais
SporTV 2, CazéTV
08h00
Esqui Cross-Country
Revezamento 4x7,5km Fem. 🇧🇷
SporTV 2, Ge TV, CazéTV
08h10
Hóquei no Gelo
Masc. – Suécia x Eslováquia
SporTV 3, CazéTV
08h30
Bobsled
Dupla Masculina – Treino Oficial
Globoplay, CazéTV
09h30
Esqui Alpino
Slalom Gigante Masc. – Descida 2
SporTV 2, CazéTV
10h05
Curling
Masc. – Rodada 5 (Vários jogos)
SporTV 3, CazéTV
10h45
Biatlo
7.5km Sprint Feminino
SporTV 2, CazéTV
12h40
Hóquei no Gelo
Fem. – Quartas de Final
SporTV 3, CazéTV
13h30
Salto de Esqui
PL Ind. Masc. – Rodada Teste
Globoplay, CazéTV
14h00
Skeleton
Feminino – Bateria 3 🇧🇷
SporTV 2, CazéTV
15h05
Curling
Fem. – Rodada 5 (Vários jogos)
SporTV 3, CazéTV
15h35
Skeleton
Feminino – Bateria 4 (Final) 🇧🇷
TV Globo, SporTV 2, CazéTV
15h57
Salto de Esqui
PL Ind. Masc. – Rodada Final
SporTV 3, CazéTV
16h15
Patinação Velocidade
1.500m Masc. – Quartas (Pista Curta)
SporTV 2, Ge TV, CazéTV
18h42
Patinação Velocidade
1.500m Masc. – Final A (Pista Curta)
SporTV 2, CazéTV
