Dia de Brasil nas pistas das Olimpíadas de Inverno neste sábado; veja onde assistir

O segundo final de semana das Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 reserva grandes emoções para o torcedor brasileiro neste sábado (14). O grande destaque fica por conta de Nicole Silveira, que encara as baterias finais do Skeleton em busca de sua melhor marca na carreira e um lugar entre as melhores do mundo.

A porta-bandeira do Brasil, Nicole Rocha Silveira (D), desfila com a delegação na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno Milano Cortina 2026, em 6 de fevereiro de 2026 (Foto: Franck Fife/AFP)

Além do gelo veloz, o Brasil marca presença na neve com o Esqui Cross-Country. A equipe feminina participa da prova de revezamento 4x7,5km, testando a resistência e o trabalho em conjunto das nossas atletas em solo italiano.