Ficha do jogo LFC WHA 32º Rodada Premier League Data e Hora Domingo (13), às 10h (de Brasília) Local Anfield, em Liverpool (ING) Árbitro Andrew Madley Assistentes Scott Ledger eMatthew Wilkes Var John Brooks Onde assistir

Em jogo válido pela 32ª rodada, o Liverpool enfrenta o West Ham neste domingo (13) pela Premier League. O duelo acontece em Anfield, na cidade de Liverpool, na Inglaterra. A partida está marcada para começar às 10h (de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Liverpool entra em campo com a missão de manter a liderança isolada do Campeonato Inglês. Com 73 pontos somados, os Reds estão nove à frente do vice-líder Arsenal e caminham firmes rumo ao título da temporada. A equipe comandada por Arne Slot é a mais eficiente do torneio até aqui, com 22 vitórias, sete empates e apenas duas derrotas. O ataque também é o mais produtivo da Premier League, com 72 gols marcados. Jogando diante de sua torcida, o Liverpool quer confirmar o favoritismo e seguir embalado na reta final do campeonato.

Salah comemora gol pelo Liverpool (Foto: Paul Ellis/AFP)

➡️Jogador dispara contra o próprio clube: ‘É um clube médio para mim’

Do outro lado, o West Ham vive um momento mais turbulento. A equipe ocupa a 16ª colocação da tabela, com 35 pontos, e ainda busca se afastar de vez da zona de rebaixamento. Apesar da vantagem confortável sobre o Z3, os Hammers venceram apenas três dos últimos 12 jogos e chegam pressionados para encarar o líder do campeonato. O técnico Graham Potter tenta reorganizar a equipe e aposta na criatividade de Lucas Paquetá e na velocidade de Bowen para surpreender fora de casa.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Liverpool e West Ham pela Premier League

✅ FICHA TÉCNICA

LIVERPOOL X WEST HAM

32ª RODADA – PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 13 de abril, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LIVERPOOL: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Luis Díaz; Diogo Jota.

WEST HAM: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman e Emerson Palmieri; Edson Álvarez e Ward-Prowse; Kudus, Soler e Lucas Paquetá; Bowen.