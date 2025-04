Jogador dispara contra o próprio clube: ‘É um clube médio para mim’

Luka Sucic, meio-campista da Real Sociedad, fez uma declaração polêmica ao falar sobre o que espera sobre sua trajetória no clube. O jogador foi honesto ao falar que enxerga a sua passagem pelo time como temporária. O croata completou afirmando que deseja jogar bem e ter sucesso para poder ir para "clubes maiores".

Em entrevista ao "Diario Vasco", o meio-campista da Real Sociedad foi sincero - e polêmico - ao falar sobre o que projeta para o seu futuro no clube. O jogador afirmou que vê o clube como um "trampolim" para a sua carreira profissional, afirmando que a equipe é de nível médio.

- Acho que a Real Sociedad é um clube de nível médio para mim, não o nível mais alto; é um clube de nível médio. Quero jogar bem aqui para que, então, esteja pronto para dar os próximos passos, para clubes maiores - afirmou o jogador ao portal.

Luka Sucic em ação pelo Real Sociedad (Foto: Divulgação/Instagram)

No entanto, apesar de demonstrar sua ambição fora do clube Basco, o jogador afirmou que não tem a intenção de sair em um futuro próximo, completando que, para sair para uma equipe de nível maior, precisa se destacar.

- Não pretendo sair neste verão nem no próximo. Não faz nem um ano que estou aqui. Primeiro, preciso jogar bem, ajudar o time, e depois veremos o que acontece. Estou focado exclusivamente neste clube - completou Luka Sucic.

Declaração de Sucic não pegou bem entre os torcedores

Na Espanha, a fala do jogador teve diversas interpretações entre as torcidas. Enquanto torcedores rivais fizeram piada com a declaração, fãs do Real Sociedad xingavam o croata e cobravam punições para Sucic. Entre os comentários em redes sociais, alguns internautas pediram para que o jogador não saia mais do banco de reserva, para que sua ambição seja comprometida. Outros criticaram a ação do croata, afirmando que ele menosprezou o clube que lhe deu uma oportunidade no cenário internacional. Por outro lado, houve muitos elogios a sinceridade do jogador.

Luka Sucic, de 22 anos, chegou à Real Sociedad na janela de transferência de verão, vindo do RB Salzburg, clube onde se destacou entre um dos talentos do futebol europeu. O meio-campista croata assinou contrato com a Real Sociedad até 2029, após o clube desembolsar 10 milhões de euros (cerca de R$ 66 milhões).