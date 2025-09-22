Liverpool e Southampton se enfrentam nesta terça-feira (23), em jogo válido pela Copa da Liga Inglesa. A bola rola às 16h (de Brasília) em Anfield, em Liverpool (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

O Liverpool, comandado por Arne Slot, chega para o confronto com um início de temporada perfeito, tendo vencido todos os seus jogos até aqui. A equipe tem se destacado pelo ataque poderoso, que marcou 14 gols em seis partidas, mas ao mesmo tempo demonstra preocupações defensivas, já que cedeu vantagens de dois gols em três ocasiões e mostra sinais de fadiga devido ao calendário apertado.

O Southampton, que disputa a segunda divisão, chega para o duelo em um momento muito ruim. Sob o comando de Will Still, a equipe venceu apenas um de seus últimos seis jogos e vem de uma derrota por 3 a 1 para o Hull City.

Tudo sobre o jogo entre Liverpool e Southampton pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool x Southampton

Copa da Liga Inglesa

📆 Data e horário: terça-feirra, 23 de setembro, às 16h(de Brasília)

📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

🟨 Arbitragem:

📺 VAR:

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool (Técnico: Arne Slot):

Mamardashvili; Frimpong, Leoni, Gomez, Robertson; Nyoni, Endo; Ngumoha, Jones, Chiesa; Isak

Southampton (Técnico: Will Still):

McCarthy; Edwards, Wood, Stephens; Roerslev, Fraser, Downes, Charles, Manning; Stewart, Archer

O Liverpool entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Southampton pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Oli SCARFF / AFP)