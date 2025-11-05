Inteligência Artificial crava resultado de Palmeiras x Santos

Palmeiras e Santos se enfrentam, nesta quinta-feira (6), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o clássico paulista. A inteligência artificial cravou uma vitória do Peixe.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

De acordo com a simulação do recurso tecnológico, a partida será marcada por uma disputa intensa dentro de campo. A inteligência artificial previu fortes emoções e muitos gols para o confronto. Veja a previsão abaixo:

Simulação de Palmeiras x Santos pela IA

Primeiro tempo

O Palmeiras domina a posse de bola nos primeiros minutos, tenta trocar passes no meio. Aos 17', Raphael Veiga chuta de fora da área, Gabriel Brazão espalma e a defesa do Santos afasta.

O Santos aposta nos contra-ataques: aos 29', Guilherme recebe na entrada da área e finaliza firme — gol do Santos! 1-0.

Aos 42', em escanteio cobrado por Raphael Veiga, Gustavo Gómez sobe mais alto que a defesa do Peixe e cabeceia — empate do Palmeiras: 1-1. Intervalo.

continua após a publicidade

Segundo tempo

O ritmo segue alto. Aos 53', Rollheiser cruza da direita, Barreal finaliza de primeira — gol do Santos: 2-1.

O Palmeiras reage e pressiona. Aos 67', Flaco Lopez encara a marcação, passa para Vitor Roque que devolve de calcanhar para o companheiro marcar — empate: 2-2.

No fim da partida, aos 86', o Santos tem um pênalti depois de falta em Tiquinho. Ele mesmo vai cobrar — gol! 3-2 para o Santos.

Aos 90+4', o Palmeiras tenta o desespero, mas Brazão faz uma defesa espetacular em finalização de Vitor Roque.