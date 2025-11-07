Sunderland x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 11ª rodada
Sunderland e Arsenal terão os caminhos cruzados pela 11ª rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (8), às 14h30 (de Brasília), no Stadium of Light, em Sunderland (ING). O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Recém-promovido a Premier League, o Sunderland faz grande campanha na competição. Com 18 pontos, os Black Cats ocupam a quarta colocação e sonham em disputar um torneio europeu após anos de crise, com direito a quada a terceira divisão. Na última partida, a equipe treinada por Régis Le Bris empatou com o Everton por 1 a 1.
Do outro lado, o Arsenal vive grande momento. Líder da Premier League com 25 pontos, o time de Mikel Arteta soma oito vitórias em 10 rodadas e vem de triunfo por 2 a 0 sobre o Burnley, com gols de Viktor Gyökeres e Declan Rice. Os Gunners mantêm o embalo também nas copas e chegam confiantes, com apenas uma derrota na temporada somando todas as competições.
Tudo sobre o jogo entre Burnley x Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Sunderland 🆚 Arsenal
11ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: Sábado, 8 de novembro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Stadium of Light, em Sunderland (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Craig Pawson
🚩 Assistentes: James Mainwaring e Matt Wilkes
📺 VAR: James Bell e Adam Nunn (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪🔴⚫ Sunderland (Técnico: Régis Le Bris)
Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Geertruida, Reinildo; Traoré, Xhaka, Noah, Le Fee; Isidor
🔴⚪ Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Trossard.
