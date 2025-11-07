menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Chelsea x Wolves: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 11ª rodada

Avatar
Lance!
Londres (ING)
Dia 07/11/2025
20:58
chelsea-wolves-onde-assistir-premier-league
imagem camera(Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Chelsea e Wolves terão os caminhos cruzados pela 11ª rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (8), às 17h (de Brasília), no Stamford Brigde, em Londres (ING). O jogo terá transmissão exclusiva da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

Chelsea-escudo-onde-assistir
CHE
Wolverhampton-escudo-onde-assistir
WOL
11ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 8 de novembro, às 17h (de Brasília)
Local
Stamford Bridge, em Londres (ING)
Árbitro
Andrew Kitchen
Assistentes
Adrian Holmes, Wade Smith e Anthony Taylor (quatro árbitro)
Var
Darren England e Craig Taylor (AVAR)
Onde assistir

Atual campeão do Mundo e da Conference League, o Chelsea faz um início irregular na Premier League. Comandados por Enzo Maresca, os Blues ocupam apenas a sétima colocação, com 17 pontos conquistados. Mesmo com desfalques, principalmente de Cole Palmer, a equipe venceu o clássico londrino na última rodada, ao vencer o Tottenham, fora de casa, por 1 a 0.

Do outro lado, o Wolves é o lanterna da competição, com apenas dois pontos. O início desastroso da equipe fez com que a diretoria do clube demitisse o treinador português Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo. Com James Collins no comando interino dos Lobos, o time de André, João Gomes e Jhon Arias busca se recuperar na competição e evitar o rebaixamento.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Chelsea x Wolves (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 🆚 Wolves
11ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: Sábado, 8 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Andrew Kitchen
🚩 Assistentes: Adrian Holmes e Wade Smith
📺 VAR: Darren England e Craig Taylor (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔵 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, James, Estêvão, Fernández, Garnacho; João Pedro

🟠⚫ Wolves (Técnico: James Collins)
Johnstone; Tchatchoua, Bueno, Krejčí, Bueno; Munetsi, André, Toti; Arias, Larsen, Hwang

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

chelsea-wolves-onde-assistir-premier-league
(Arte: Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias