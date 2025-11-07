Chelsea x Wolves: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 11ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Chelsea e Wolves terão os caminhos cruzados pela 11ª rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (8), às 17h (de Brasília), no Stamford Brigde, em Londres (ING). O jogo terá transmissão exclusiva da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Nacional
Atacante da Série B é convocado e mantém sonho de jogar a Copa do Mundo
Futebol Nacional07/11/2025
- Palmeiras
Palmeiras chega a quatro convocados, e Abel tem problema para Data Fifa
Palmeiras07/11/2025
- Futebol Internacional
Técnico do Chelsea elogia Estêvão e brinca: ‘Imagina em janeiro’
Futebol Internacional07/11/2025
Ficha do jogo
Atual campeão do Mundo e da Conference League, o Chelsea faz um início irregular na Premier League. Comandados por Enzo Maresca, os Blues ocupam apenas a sétima colocação, com 17 pontos conquistados. Mesmo com desfalques, principalmente de Cole Palmer, a equipe venceu o clássico londrino na última rodada, ao vencer o Tottenham, fora de casa, por 1 a 0.
Do outro lado, o Wolves é o lanterna da competição, com apenas dois pontos. O início desastroso da equipe fez com que a diretoria do clube demitisse o treinador português Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo. Com James Collins no comando interino dos Lobos, o time de André, João Gomes e Jhon Arias busca se recuperar na competição e evitar o rebaixamento.
Tudo sobre o jogo entre Chelsea x Wolves (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 Wolves
11ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: Sábado, 8 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Andrew Kitchen
🚩 Assistentes: Adrian Holmes e Wade Smith
📺 VAR: Darren England e Craig Taylor (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔵 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, James, Estêvão, Fernández, Garnacho; João Pedro
🟠⚫ Wolves (Técnico: James Collins)
Johnstone; Tchatchoua, Bueno, Krejčí, Bueno; Munetsi, André, Toti; Arias, Larsen, Hwang
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias