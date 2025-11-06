Leitura labial revela fala de Filipe Luís após expulsão de Plata, do Flamengo

Um dublador especializado em leitura labial revelou qual foi a reação de Filipe Luís com a expulsão de Gonzalo Plata, do Flamengo. O Rubro-Negro empatou com o São Paulo por 2 a 2, na Vila Belmiro, e permaneceu na segunda colocação do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo de Filipe Luís vencia o São Paulo por 2 a 1, quando Gonzalo Plata deixou a sola na canela de Sabino e foi expulso. Depois de muita pressão, Ferreirinha aproveitou um cruzamento de Maik e empatou o duelo.

Em seu perfil do X, o dublador Gustavo Machado revelou a reação de Filipe Luís com a expulsão de Plata, do Flamengo. Apesar do "baque", o treinador não quis saber de lamentação e mandou Rodrigo Caio acelerar as substituições.

- Bora, bora, bora bora! Os três, os três (as três substituições)! - gritou Filipe Luís.

- Você bloqueia ele, perfeito? - falou Rodrigo Caio para Ayrton Lucas, que entrou na sequência.

Filipe Luís em São Paulo x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Técnico defendeu o jogador após expulsão

Gonzalo Plata foi o destaque negativo no empate do Flamengo por 2 a 2 com o São Paulo nesta quarta-feira (5). A expulsão do equatoriano complicou a vida do time carioca, que sofreu o gol de empate na Vila Belmiro. Após a partida, o técnico Filipe Luís saiu em defesa de Plata, do Flamengo. Segundo ele, não houve maldade por parte do atleta.

— As punições sempre dependem da diretoria. Claro que eu participo. Uma expulsão como a do Plata de hoje, foi sem querer. Ele quis ir na bola e foi na perna do jogador. Ele estava dando a vida pela equipe, estava correndo, eu jamais vou vir aqui, botar o dedo e culpar o jogador por cometer um erro desses. Estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo — disse Filipe Luís sobre Plata, do Flamengo.

Com o empate fora de casa, o Flamengo abre o caminho para o Palmeiras, que encara o Santos nesta quinta, abrir três pontos de vantagem na liderança. Filipe Luís classificou a perda de pontos como "letais".