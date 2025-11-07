menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

São Paulo x Bragantino: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pelo Brasileirão

Equipe se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 07/11/2025
16:24
São Paulo x Bragantino
imagem cameraEquipe se encontram pela 33ª rodada do Brasileirão (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)
São Paulo e Red Bull Bragantino jogam neste sábado, dia 8 de novembro, às 21h (de Brasília). O jogo acontece pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta da sequência de shows no Morumbis, as equipes disputarão a partida na Vila Belmiro. O confronto será transmito pelo Sportv e PremiereClique para assistir no Premiere.

Ficha do jogo

São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
Bragantino-escudo-onde-assistir
BRA
Brasileirão
33ª rodada
Data e Hora
Quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília)
Local
Vila Belmiro, Santos (SP)
Árbitro
Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
Var
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
Onde assistir

São Paulo X Bragantino: como chegam as equipes?

O São Paulo empatou por 2 a 2 com o Flamengo na última rodada, na Vila Belmiro. O Tricolor segue na disputa por uma vaga no G7 do Brasileirão. No momento, ocupa a oitava colocação, com 45 pontos, e vem de três partidas sem derrota.

O Bragantino vive cenário distinto. Em 12º lugar, soma 39 pontos. A equipe de Bragança atravessava sequência de quatro derrotas consecutivas, mas venceu o Corinthians por 2 a 1 na rodada anterior, em casa. Mais distante do Z4, mira a pré-Libertadores.

Hernán Crespo
São Paulo fará segundo jogo na Vila Belmiro (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X BRAGANTINO
33ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP);
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Luiz Gustavo, Bobadilla e Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas Moura e Luciano.

Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)

Cleiton; Agustín Santanna, Pedro Henrique (Gustavo Marques), Alix Vinícius e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana, Isidro Pitta.

