Sport x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Neste sábado (8), o Sport recebe o Atlético-MG às 16h na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir ao jogo.

O Leão da Ilha tem apenas 17 pontos conquistados, segue afundado na lanterna da competição, podendo ter seu rebaixamento concretizado nesta rodada. Já o Galo é o 11° com 40 pontos, buscando se afastar de vez de perto da zona do rebaixamento e encostar nos times da primeira parte da tabela.

Onde assistir

Como chega o Sport?

O Sport vem de uma derrota em casa por 2 a 0 para o Juventude, time também da zona do rebaixamento. O resultado diminuiu quase ao zero as esperanças rubro negras de se manter na elite do futebol brasileiro, tendo a segunda divisão em 2026 como realidade próxima.

Na tarde desta última quinta-feira (6), o Sport afastou por indisciplina, Derik Lacerda, atacante da equipe. O jogador está fora dos planos da equipe para o restante da temporada. Além dele o leão ainda lesionados Rafael Thyere e Hereda, e Zé Lucas, cedido à Seleção Brasileira sub-17.

Como chega o Atlético?

O Atlético chega após vencer o Bahia por 3 a 0 na Arena MRV. O Galo aproveitou a expulsão de Kanu, zagueiro tricolor, no início da segunda etapa, e em poucos minutos concretizou a vitória. O jogo contou com uma marca histórica, Hulk marcou seu gol de número 500 como atleta profissional de futebol.

Para a partida, Vitor Hugo volta a ficar disponível, após cumprir suspensão por cartão vermelho. Além dele o comandante Sampaoli também retorna a ficar à beira do campo após suspensão. No entanto, o zagueiro Ruan e o meia Bernard, receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora. Além deles o Atlético inda tem quatro jogadores no dm: Lyanco (zagueiro) , Cuello (atacante), Junior Santos (atacante) e Caio Maia (atacante).

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Sport e Atlético

SPORT X ATLÉTICO-MG

33° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 7 de Novembro às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Ilha do Retiro (Recife, PE)

👁️ Onde assistir: Premiere

🟨 Arbitragem: Matheus Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽ Prováveis escalações

Sport (Técnico: César Lucena)

Gabriel; Matheus Alexandre, Lucas Kal, Ramon Menezes e Igor Cariús; Matheusinho, Rivera, Sérgio Oliveira, Barletta e Lucas Lima; Pablo.

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli

Everson; Saravia, Vitor Hugo e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco e Guilherme Arana; Rony, Dudu e Hulk