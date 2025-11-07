menu hamburguer
Onde Assistir

Athletico x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série B

Furacão e Voltaço estão separados por 22 pontos na Série B

Curitiba (PR)
Dia 07/11/2025
17:03
Ficha técnica: Athletico x Volta Redonda
Athletico e Volta Redonda jogam pela Série B, em Curitiba. Foto: Arte/Lance!
Em brigas opostas, Athletico e Volta Redonda se enfrentam neste sábado (8), às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 36ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming pago).

O Furacão voltou para o G-4 e ocupa a quarta posição, com 56 pontos, um ponto acima do Novorizontino, quinto colocado. Já o Voltaço caiu para a 19ª colocação, com 34 pontos, a quatro pontos do Botafogo-SP, fora da ZR.

Athletico x Volta Redonda

Escudo&#8211;ATHLETICO-PR
CAP
Volta Redonda-escudo-onde-assistir
VOL
36ª rodada
Série B do Brasileiro
Data e Hora
Sábado, 8 de novembro de 2025, às 18h30 (de Brasília)
Local
Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
Árbitro
Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)
Assistentes
Luis Carlos de Franca Costa (RN) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)
Var
Leonardo Rotondo Pinto (MG)
Onde assistir
Disney+

Como chegam os dois times?

O Athletico venceu o confronto direto contra o Goiás por 1 a 0, na Serrinha, e encerrou o jejum de quatro jogos, com duas derrotas e dois empates (seguidos). O Furacão, assim, volta a depender de si para conquistar o acesso.

O técnico Odair Hellmann tem o retorno do centroavante Alan Kardec, que cumpriu suspensão e fica no banco de reservas. A equipe deve ter uma mudança em relação ao último jogo: atacante Leozinho no lugar do meio-campista Patrick.

O Volta Redonda vem de derrota por 1 a 0 diante do concorrente Botafogo-SP, no Raulino de Oliveira, e acumula três revezes seguidos. Se perder em Curitiba, o Voltaço precisa secar adversários para evitar o rebaixamento antecipado.

Para o jogo, o técnico Rogério Corrêa tem a baixa do zagueiro Gabriel Pinheiro, suspenso. Lucas Ramires deve ser o substituto.

➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

Confira as informações do jogo entre Athletico e Volta Redonda pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO X VOLTA REDONDA
36ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado (8), às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)
🚩 Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa (RN) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)
🖥️ VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Benavídez, Carlos Terán e Arthur Dias; Mendoza, Felipinho, Leozinho (Patrick), Zapelli e Léo Derik; Julimar e Viveros.

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)
Jefferson Paulino; Jhonny, Igor Morais, Lucas Ramires e Caio Roque; Bruno Barra, André Luiz e Raí; MV, Ítalo e Marquinhos.

