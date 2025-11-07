Em brigas opostas, Athletico e Volta Redonda se enfrentam neste sábado (8), às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 36ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming pago).

O Furacão voltou para o G-4 e ocupa a quarta posição, com 56 pontos, um ponto acima do Novorizontino, quinto colocado. Já o Voltaço caiu para a 19ª colocação, com 34 pontos, a quatro pontos do Botafogo-SP, fora da ZR.

Athletico x Volta Redonda
36ª rodada Série B do Brasileiro

Como chegam os dois times?

O Athletico venceu o confronto direto contra o Goiás por 1 a 0, na Serrinha, e encerrou o jejum de quatro jogos, com duas derrotas e dois empates (seguidos). O Furacão, assim, volta a depender de si para conquistar o acesso.

O técnico Odair Hellmann tem o retorno do centroavante Alan Kardec, que cumpriu suspensão e fica no banco de reservas. A equipe deve ter uma mudança em relação ao último jogo: atacante Leozinho no lugar do meio-campista Patrick.

O Volta Redonda vem de derrota por 1 a 0 diante do concorrente Botafogo-SP, no Raulino de Oliveira, e acumula três revezes seguidos. Se perder em Curitiba, o Voltaço precisa secar adversários para evitar o rebaixamento antecipado.

Para o jogo, o técnico Rogério Corrêa tem a baixa do zagueiro Gabriel Pinheiro, suspenso. Lucas Ramires deve ser o substituto.

Confira as informações do jogo entre Athletico e Volta Redonda pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X VOLTA REDONDA

36ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado (8), às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

🚩 Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa (RN) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

🖥️ VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Benavídez, Carlos Terán e Arthur Dias; Mendoza, Felipinho, Leozinho (Patrick), Zapelli e Léo Derik; Julimar e Viveros.

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)

Jefferson Paulino; Jhonny, Igor Morais, Lucas Ramires e Caio Roque; Bruno Barra, André Luiz e Raí; MV, Ítalo e Marquinhos.