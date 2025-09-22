Clima de festa? Veja planos de Lamine Yamal para caso vença Bola de Ouro

O jovem atacante Lamine Yamal, do Barcelona, já tem tudo pronto para a cerimônia da Bola de Ouro, que acontece nesta segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris. Esta será sua segunda presença no evento, após estrear na edição passada.

Como informado pelo "Mundo Deportivo", Yamal chegará acompanhado de uma comitiva de cerca de 20 pessoas, em sua maioria familiares, que também vão desfilar pelo tradicional tapete vermelha. Todos usarão trajes da grife "Dolce & Gabbana", a mesma responsável por vestir o atacante catalão na noite de gala.

Expectativas e planos reservados

Apesar de Ousmane Dembélé aparecer como principal favorito e rival ao prêmio, Yamal mantém a esperança de conquistar o troféu. Caso seja eleito, o jogador e sua equipe preparam a possibilidade de uma festa privada em Paris. Os detalhes, no entanto, estão sendo tratados com cautela, já que o cenário recente aponta vantagem para o francês do PSG.

Lamine Yamal, camisa 10 do Barcelona, estará presente na cerimônia da Bola de Ouro (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

Onde assistir a cerimônia da Bola de Ouro

A transmissão será realizada pela TNT, na TV fechada, e na HBO Max e no YouTube da TNT Sports, no serviço de streaming.

O Brasil é um dos países que está presente em diversas categorias. Além de Raphinha e Vini Jr, candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, Amanda Gutierres, Marta, Estêvão, Alisson o técnico Arthur Elias e o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, são outros representantes brasileiros na premiação da Bola de Ouro.

