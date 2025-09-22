Clima de festa? Veja planos de Lamine Yamal para caso vença Bola de Ouro
Atacante do Barcelona vive expectativa de ser eleito como melhor do mundo
O jovem atacante Lamine Yamal, do Barcelona, já tem tudo pronto para a cerimônia da Bola de Ouro, que acontece nesta segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris. Esta será sua segunda presença no evento, após estrear na edição passada.
Como informado pelo "Mundo Deportivo", Yamal chegará acompanhado de uma comitiva de cerca de 20 pessoas, em sua maioria familiares, que também vão desfilar pelo tradicional tapete vermelha. Todos usarão trajes da grife "Dolce & Gabbana", a mesma responsável por vestir o atacante catalão na noite de gala.
Expectativas e planos reservados
Apesar de Ousmane Dembélé aparecer como principal favorito e rival ao prêmio, Yamal mantém a esperança de conquistar o troféu. Caso seja eleito, o jogador e sua equipe preparam a possibilidade de uma festa privada em Paris. Os detalhes, no entanto, estão sendo tratados com cautela, já que o cenário recente aponta vantagem para o francês do PSG.
Onde assistir a cerimônia da Bola de Ouro
A transmissão será realizada pela TNT, na TV fechada, e na HBO Max e no YouTube da TNT Sports, no serviço de streaming. ▶️Assista AO VIVO a HBO MAX!
O Brasil é um dos países que está presente em diversas categorias. Além de Raphinha e Vini Jr, candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, Amanda Gutierres, Marta, Estêvão, Alisson o técnico Arthur Elias e o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, são outros representantes brasileiros na premiação da Bola de Ouro.
