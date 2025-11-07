GP do Brasil de F1: horário e onde assistir à corrida sprint e classificação

A Fórmula 1 (F1) realiza, neste sábado (8), a corrida sprint e o treino de classificação do Grande Prêmio do Brasil, 21ª etapa da temporada. A prova acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A corrida sprint será às 11h30 (de Brasília), enquanto a classificação acontece a partir das 15h30. As sessões têm transmissão do BandSports e F1TV e cobertura em tempo real no Lance!

O britânico Lando Norris foi o nome desta sexta-feira (7), primeiro dia do GP de São Paulo. O britânico da McLaren liderou o único treino livre desta etapa, desbancando o companheiro de equipe Oscar Piastri. Gabriel Bortoleto teve uma boa sessão e ficou em quinto lugar.

Norris voltou a brilhar na classificação sprint, garantindo a pole position, seguido por Antonelli, da Mercedes, e Piastri. Gabriel Bortoleto se complicou em uma curva e acabou eliminado no SQ2.

Hamilton e Leclerc, da Ferrari, também tiveram problemas e não chegaram ao terceiro qualifying.

Vai chover?

O clima chuvoso, que tem se tornado uma marca do GP de Interlagos, deve se repetir neste fim de semana. Conforme dados divulgados pela F1 na última quarta-feira (5), a previsão é de tempo nublado para o treino desta sexta-feira (7), e probabilidade de 80% de chuva no sábado (8), reservado para a corrida sprint e classificação, com ventos chegando aos 75 km/h. Para o domingo (9), dia da corrida, a probabilidade de chuva é de 20%.

Lando Norris no GP de São Paulo (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

GP do Brasil de F1: horários e onde assistir

SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida Sprint - 11h30 | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 14h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

