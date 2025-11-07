Rayo Vallecano x Real Madrid: onde assistir e escalações do jogo de La Liga
Confira todas as informações do duelo válido por La Liga
- Matéria
- Mais Notícias
Rayo Vallecano e Real Madrid terão os caminhos cruzados neste domingo (9), às 12h15 (de Brasília), no Estádio de Vallecas, em Madri, pela 12ª rodada de La Liga 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo na ESPN4 (canal fechado) e no Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
Rayo Vallecano 🔴⚪
O Rayo Vallecano chega ao confronto com o Real Madrid embalado após conquistar uma grande vitória na Conference League. A equipe de Madri buscou uma incrível virada por 3 a 2 sobre o Lech Poznan, com o gol decisivo marcado nos acréscimos do segundo tempo. Em La Liga, os Bukaneros fazem uma campanha mediana, com 14 pontos conquistados em 11 rodadas. Como principal desfalque, o zagueiro ítalo-brasileiro, Luiz Felipe, está lesionado e não enfrenta os Merengues.
Real Madrid ⚪
O Real Madrid sofreu um baque com a derrota para o Liverpool na Champions League, encerrando uma sequência importante de vitórias, além do momento turbulento em relação aos rumores das possíveis questões de vestiário enfrentadas por Xabi Alonso. Para o duelo contra o Rayo Vallecano, os Merengues não terão Rüdiger, Alaba, Carvajal, Mastantuono e Tchouameni à disposição por conta de questões físicas. Ainda assim, a dupla Vini e Mbappé estará à disposição é segue como grande esperança ofensiva do Madrid.
Tudo sobre o jogo entre Rayo Vallecano x Real Madrid por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Rayo Vallecano 🆚 Real Madrid
La Liga
📆 Data e horário: domingo, 9 de novembro, às 12h15 (de Brasília)
📍 Local: Estádio de Vallecas, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN4 e Disney+
🕴️ Arbitragem: -
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Rayo Vallecano (Técnico: Iñigo Pérez)
Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy e Chavarría; Díaz, López e Palazón; De Frutos, Alemão e Gárcia.
❌ Desfalques: Luiz Felipe e Mumin.
Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Courtois; Arnold, Militão, Huijsen e Carreras; Güler, Camavinga, Valverde e Bellingham; Mbappé e Vinicius Jr.
❌ Desfalques: Rüdiger, Alaba, Carvajal, Mastantuono e Tchouameni.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias