Rayo Vallecano x Real Madrid: onde assistir e escalações do jogo de La Liga

Confira todas as informações do duelo válido por La Liga

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/11/2025
22:26
Rayo Vallecano x Real Madrid duelam pela 12ª rodada de La Liga (Arte: Lance!)
imagem cameraRayo Vallecano x Real Madrid duelam pela 12ª rodada de La Liga (Arte: Lance!)
Rayo Vallecano e Real Madrid jogam no domingo (9) às 12h15 em Madri.
Rayo Vallecano venceu o Lech Poznan na Conference League por 3 a 2.
Real Madrid perdeu para o Liverpool na Champions League e está sem vários jogadores.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Rayo Vallecano e Real Madrid terão os caminhos cruzados neste domingo (9), às 12h15 (de Brasília), no Estádio de Vallecas, em Madri, pela 12ª rodada de La Liga 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo na ESPN4 (canal fechado) e no Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

rayo vallecano png
RAY
REA
12ª rodada
La Liga
Data e Hora
Domingo (08), às 12h15 (de Brasília)
Local
Estádio de Vallecas, em Madri
Árbitro
Onde assistir

Rayo Vallecano 🔴⚪

O Rayo Vallecano chega ao confronto com o Real Madrid embalado após conquistar uma grande vitória na Conference League. A equipe de Madri buscou uma incrível virada por 3 a 2 sobre o Lech Poznan, com o gol decisivo marcado nos acréscimos do segundo tempo. Em La Liga, os Bukaneros fazem uma campanha mediana, com 14 pontos conquistados em 11 rodadas. Como principal desfalque, o zagueiro ítalo-brasileiro, Luiz Felipe, está lesionado e não enfrenta os Merengues.

Jogadores de Barcelona e Rayo Vallecano disputam bola em partida de La Liga (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
Jogadores de Barcelona e Rayo Vallecano disputam bola em partida de La Liga (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Real Madrid ⚪

O Real Madrid sofreu um baque com a derrota para o Liverpool na Champions League, encerrando uma sequência importante de vitórias, além do momento turbulento em relação aos rumores das possíveis questões de vestiário enfrentadas por Xabi Alonso. Para o duelo contra o Rayo Vallecano, os Merengues não terão Rüdiger, Alaba, Carvajal, Mastantuono e Tchouameni à disposição por conta de questões físicas. Ainda assim, a dupla Vini e Mbappé estará à disposição é segue como grande esperança ofensiva do Madrid.

Vini Jr e Xabi Alonso conversam no duelo entre Real Madrid e Liverpool, pela Champions League (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Vini Jr e Xabi Alonso conversam no duelo entre Real Madrid e Liverpool, pela Champions League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Rayo Vallecano x Real Madrid por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Rayo Vallecano 🆚 Real Madrid
La Liga
📆 Data e horário: domingo, 9 de novembro, às 12h15 (de Brasília)
📍 Local: Estádio de Vallecas, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN4 e Disney+
🕴️ Arbitragem: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Rayo Vallecano (Técnico: Iñigo Pérez)
Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy e Chavarría; Díaz, López e Palazón; De Frutos, Alemão e Gárcia.

❌ Desfalques: Luiz Felipe e Mumin.

Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Courtois; Arnold, Militão, Huijsen e Carreras; Güler, Camavinga, Valverde e Bellingham; Mbappé e Vinicius Jr.

❌ Desfalques: Rüdiger, Alaba, Carvajal, Mastantuono e Tchouameni.

