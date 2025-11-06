Um jogador 'dispensado' por Filipe Luís no Flamengo mandou uma indireta ao técnico depois de marcar um gol na Champions Asiática. O jogador foi decisivo na vitória do Al-Ahli sobre o Al-Sadd por 2 a 1, pela ao marcar o segundo gol e participar diretamente do primeiro, anotado por Riyad Mahrez.

Depois da partida, Matheus Gonçalves publicou um vídeo com lances no time saudita com a legenda "anárquico", termo usado por Filipe Luís, técnico do Flamengo, para definir o jogador.

A declaração foi dada pelo treinador depois da atuação de Matheus Gonçalves contra o Botafogo, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Relembre:

- Imaginava que ele fosse dar essa qualidade que nos faltava, esse toque de qualidade no meio-campo. Durante muito tempo ele perde a posição, é muito anárquico em campo por mais que ele tenha qualidade, ele se aperta nas situações, mas tem qualidade e muito para evoluir - declarou Filipe Luís, técnico do Flamengo.

Veja a provocação a Filipe Luís, do Flamengo

Saída do Rubro-Negro

O Flamengo acertou a venda do meia Matheus Gonçalves para o Al-Ahli, da Arábia Saudita. O jogador de 20 anos, que havia deixado a equipe principal, foi titular na conquista da Copa Intercontinental Sub-20, foi negociado por 9 milhões de euros (R$ 56,9 milhões, na cotação atual), além de bônus. Nesta quarta-feira (5), ele mandou uma indireta para Filipe Luís, do Flamengo.

Este ano, Matheus Gonçalves por pouco não se transferiu para o Cruzeiro, mas a diretoria do Flamengo vetou a transferência porque não queria "reforçar um adversário direto" no Brasileirão. Apesar da postura, Filipe Luís não aproveitou muito o jogador no Flamengo.

Após o jogo, o camisa 20 destacou a intensidade da partida e comemorou o bom momento vivido no novo clube. O meia também ressaltou a importância do trabalho diário e da confiança que recebe da comissão técnica e dos companheiros.

– Foi um jogo muito intenso, com um adversário que exige muita concentração. Fico feliz por poder ajudar com gol e participação no outro. Tenho trabalhado muito para estar pronto e devolver em campo toda a confiança que o clube tem depositado em mim. A cada jogo me sinto mais adaptado e confiante – afirmou Matheus Gonçalves, que mandou indireta a Filipe Luís, do Flamengo.