Confira os últimos vencedores da Bola de Ouro
Argentina, com oito conquistas, é o país que mais venceu na história
Nesta segunda-feira (22), acontece a cerimônia da Bola de Ouro, às 16h (de Brasília). A premiação acontece no Théâtre du Châtelet, em Paris, e vai celebrar os melhores jogadores da temporada 2024/25. Veja a lista com os últimos vencedores nas categorias melhor jogador e melhor jogadora da temporada.
A tradicional premiação da revista France Football começou no ano de 1956. Até 1994, a Bola de Ouro só contemplava jogadores europeus. Na última edição, o espanhol Rodri foi eleito o melhor jogador do mundo. O meia do City superou o brasileiro Vinicius Jr., cotado como favorito ao título, e o inglês Jude Bellingham.
Nesta edição, Raphinha e Vini Jr. concorrem ao troféu de melhor jogador do mundo. O Brasil busca conquistar a Bola de Ouro após 13 anos. Kaká foi o último brasileiro a vencer a premiação, em 2007. Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2005) completam a lista de jogadores do Brasil a conquistarem o prêmio.
➡️Bola de Ouro é nesta segunda; veja os indicados e todos os detalhes da premiação
Messi é o maior vencedor da Bola de Ouro com oito conquistas. O argentino venceu três das últimas cinco premiações. Entretanto, o camisa 10 do Inter Miami não foi indicado em 2024 e 2025. Confira a lista dos últimos 10 vencedores do troféu:
- 2015 - Messi (ARG) - Barcelona
- 2016 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid
- 2017 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid
- 2018 - Modric (CRO) - Real Madrid
- 2019 - Messi (ARG) - Barcelona
- 2020 - Não teve premiação
- 2021 - Messi (ARG) - PSG
- 2022 - Benzema (FRA) - Real Madrid
- 2023 - Messi (ARG) - Inter Miami
- 2024 - Rodri (ESP) - Manchester City
Bola de Ouro Feminina
A premiação feminina foi criada em 2018 e tem a Espanha como o país com mais conquistas (4). Alexia Putellas (2020 e 2021) e Aitana Bonmatí (2024 e 2024) são as maiores vencedoras da premiação. Nesta edição, Marta busca conquistar pela primeira vez o troféu. A última indicação da brasileira foi em 2019, quando terminou no 16º lugar. Confira a lista de vencedoras:
- 2018 - Ada Hegerber, Noruega (Lyon)
- 2019 - Megan Rapinoe, EUA (Reign FC)
- 2020 - Não houve premiação devido à pandemia de Covid-19
- 2021 - Alexia Putellas, Espanha (Barcelona)
- 2022 - Alexia Putellas, Espanha (Barcelona)
- 2023 - Aitana Bonmatí, Espanha (Barcelona)
- 2024 - Aitana Bonmatí, Espanha (Barcelona)
