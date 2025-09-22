Confira os últimos vencedores da Bola de Ouro

Nesta segunda-feira (22), acontece a cerimônia da Bola de Ouro, às 16h (de Brasília). A premiação acontece no Théâtre du Châtelet, em Paris, e vai celebrar os melhores jogadores da temporada 2024/25. Veja a lista com os últimos vencedores nas categorias melhor jogador e melhor jogadora da temporada.

Rodri recebeu a Bola de Ouro em 2024 (Foto: Frank Fife / AFP)

A tradicional premiação da revista France Football começou no ano de 1956. Até 1994, a Bola de Ouro só contemplava jogadores europeus. Na última edição, o espanhol Rodri foi eleito o melhor jogador do mundo. O meia do City superou o brasileiro Vinicius Jr., cotado como favorito ao título, e o inglês Jude Bellingham.

Nesta edição, Raphinha e Vini Jr. concorrem ao troféu de melhor jogador do mundo. O Brasil busca conquistar a Bola de Ouro após 13 anos. Kaká foi o último brasileiro a vencer a premiação, em 2007. Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2005) completam a lista de jogadores do Brasil a conquistarem o prêmio.

Messi é o maior vencedor da Bola de Ouro com oito conquistas. O argentino venceu três das últimas cinco premiações. Entretanto, o camisa 10 do Inter Miami não foi indicado em 2024 e 2025. Confira a lista dos últimos 10 vencedores do troféu:

2015 - Messi (ARG) - Barcelona

2016 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid

2017 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid

2018 - Modric (CRO) - Real Madrid

2019 - Messi (ARG) - Barcelona

2020 - Não teve premiação

2021 - Messi (ARG) - PSG

2022 - Benzema (FRA) - Real Madrid

2023 - Messi (ARG) - Inter Miami

2024 - Rodri (ESP) - Manchester City

Bola de Ouro Feminina

A premiação feminina foi criada em 2018 e tem a Espanha como o país com mais conquistas (4). Alexia Putellas (2020 e 2021) e Aitana Bonmatí (2024 e 2024) são as maiores vencedoras da premiação. Nesta edição, Marta busca conquistar pela primeira vez o troféu. A última indicação da brasileira foi em 2019, quando terminou no 16º lugar. Confira a lista de vencedoras:

2018 - Ada Hegerber, Noruega (Lyon)

2019 - Megan Rapinoe, EUA (Reign FC)

2020 - Não houve premiação devido à pandemia de Covid-19

2021 - Alexia Putellas, Espanha (Barcelona)

2022 - Alexia Putellas, Espanha (Barcelona)

2023 - Aitana Bonmatí, Espanha (Barcelona)

2024 - Aitana Bonmatí, Espanha (Barcelona)

