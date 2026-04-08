Hansi Flick detona arbitragem em jogo da Champions League: 'Para que serve o VAR'

A derrota do Barcelona para o Atlético de Madrid por 2 a 0, nesta quarta-feira (8), pelas quartas de final da Champions League, deixou marcas que foram além do placar. Em entrevista coletiva após o apito final, o técnico Hansi Flick demonstrou profunda irritação com as decisões da arbitragem, especialmente em relação ao uso do VAR.

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O técnico alemão do Barcelona, ​​Hansi Flick, gesticula na linha lateral durante a partida de ida das quartas de final da Champions League entre Barcelona e Atlético de Madrid (Foto: Lluis Gene / AFP)

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Embora tenha evitado polemizar sobre a expulsão direta do jovem Cubarsí, o comandante alemão não escondeu a indignação com um suposto pênalti não marcado a favor dos blaugranas, em um lance de toque de mão de Marc Pubill dentro da área.

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Para Flick, a tecnologia falhou em um momento crucial que poderia ter mudado o destino do confronto.

— A situação em que eles tocaram a bola com a mão na área… Não entendo por que o VAR não interveio. É normal cometer erros, mas em situações como essa, qual a utilidade do VAR? Deveria ser pênalti e segundo amarelo, ou cartão vermelho — questionou o treinador.

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Sobre a expulsão de Cubarsí, que deixou o Barça com dez jogadores no fim do primeiro tempo, Flick adotou um tom mais cauteloso, mas ainda cético:

— Não sei sobre a expulsão do Cubarsí; poderia ter sido cartão vermelho, ou não. Não tenho certeza se ele o tocou o suficiente. A bola estava atrás dele.

Apesar da derrota e da vantagem aberta pelo Atleti, o técnico elogiou a postura de seus jogadores. O Barcelona, mesmo em desvantagem numérica, seguiu criando chances e chegou a carimbar o travessão com Rashford.

— Perdemos, mas tivemos algumas oportunidades muito boas. Não vamos desistir. Acho que tivemos muitas chances — analisou o comandante, projetando o duelo decisivo. — Acreditamos em nós mesmos. Nos saímos muito bem com um jogador a menos. Não foi fácil defender contra eles, mas tivemos nossas chances.

Com o resultado, o Barcelona precisará vencer por três gols de diferença em Madrid para avançar direto para as semifinais. Vitória por dois gols leva a decisão para a prorrogação. O jogo de volta acontece na próxima terça-feira (14), às 16h, no Metropolitano.