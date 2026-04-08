Futebol Internacional

Veja o gol de PSG x Liverpool pelas quartas de final da Champions League

Jogo de volta será disputado em Anfield

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/04/2026
16:28
PSG x Liverpool pelas quartas de final da Champions League 2025/2026
PSG x Liverpool pelas quartas de final da Champions League 2025/2026 (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
Confira os gols do duelo entre PSG e Liverpool em tempo real! As equipes estão se enfrentando no Parque dos Príncipes, em Paris (FRA), pelo jogo de ida das quartas de final da Uefa Champions League 2025/26. 

Relacionadas

Aos 11 minutos do primeiro tempo, Désiré Doué encaixou um chutaço, sem chances para o goleiro Giorgi Mamardashvili, reserva do brasileiro Alisson que está lesionado. Veja o lance;

➡️ Copa do Mundo em risco: Liverpool atualiza situação de Alisson

PSG 1 x 0 Liverpool - ⚽ Désiré Doué

Como chegam as equipes?

O PSG chega em alta para o confronto após eliminar o Chelsea nas oitavas com duas vitórias e placar agregado de 8 a 2. A equipe francesa é líder isolado do Campeonato Francês e se coloca como candidata ao título. O técnico Luis Enrique não deve fazer grandes mudanças: a principal dúvida é Bradley Barcola, que se recupera de torção no tornozelo, com Doué como opção. Fabián Ruiz e Senny Mayulu seguem fora.

O Liverpool também chega confiante após avançar de fase com uma vitória por 4 a 0 sobre o Galatasaray na volta. O time inglês terá um desfalque importante: o goleiro Alisson segue fora, e Mamardashvili continua como titular. A boa notícia fica por conta do possível retorno de Alexander Isak, que voltou a treinar e está à disposição de Arne Slot.

Onde assistir, horário, escalações e local:

✅ FICHA TÉCNICA

PSG 🆚 Liverpool
Quartas de final (jogo de ida) – Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: José María Sánchez (ESP)
🚩 Assistentes: Raúl Cabañero (ESP) e Iñigo Prieto (ESP)
📺 VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🔵 PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha e João Neves; Désiré Doué, Dembelé e Kvaratskhelia.

🔴🔴 Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Mamardashvilli; Joe Gomez, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Frimpong, Szoboszlai e Wirtz; Ekitike.

