Bayer Leverkusen e Villarreal se enfrentam nesta quarta-feira (28), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), na BayArena, em Leverkusen (ALE), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo LEV VIL 8ª rodada Champions League Data e Hora Quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (de Brasília) Local BayArena, em Leverkusen (ALE) Árbitro Espen Eskås Assistentes Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin Var Michael Salisbury Onde assistir

Partida crucial para o Leverkusen (9 pontos, 20º lugar), que ainda não venceu em casa nesta Champions e precisa pontuar para garantir sua vaga nos playoffs sem sustos. O time de Hjulmand sofre com a inconsistência e fragilidade defensiva (saldo de -4), mas vem de uma vitória na Bundesliga que acalmou os ânimos.

Já o Villarreal vive um pesadelo: com apenas 1 ponto e na 35ª posição, está virtualmente eliminado, tendo perdido todos os seus jogos fora de casa. Apesar de ter um histórico positivo contra o Leverkusen (nunca perdeu em quatro jogos), o momento atual é terrível, sem vencer há 10 partidas na Champions.

Tudo sobre o jogo entre Bayer Leverkusen e Villarreal pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Bayer Leverkusen x Villarreal

Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: BayArena, em Leverkusen (ALE)

👁️ Onde assistir: HBO Max

🟨 Arbitragem: Espen Eskås (árbitro); Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin (assistentes); Sigurd Kringstad (quarto árbitro)

📺 VAR: Michael Salisbury

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bayer Leverkusen (Técnico: Kasper Hjulmand):

Blaswich; Quansah, Andrich, Bade; Vazquez, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Maza, Poku; Schick

Villarreal (Técnico: Marcelino):

Tenas; Cardona, Veiga, Marin, Navarro; Moleiro, Gueye, Parejo, Pepe; Oluwaseyi, Moreno

Bayer Leverkusen x Villarreal na Champions League (Foto: Arte/Lance!)

