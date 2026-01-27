Leverkusen x Villarreal: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Bayer Leverkusen e Villarreal se enfrentam nesta quarta-feira (28), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), na BayArena, em Leverkusen (ALE), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
Partida crucial para o Leverkusen (9 pontos, 20º lugar), que ainda não venceu em casa nesta Champions e precisa pontuar para garantir sua vaga nos playoffs sem sustos. O time de Hjulmand sofre com a inconsistência e fragilidade defensiva (saldo de -4), mas vem de uma vitória na Bundesliga que acalmou os ânimos.
Já o Villarreal vive um pesadelo: com apenas 1 ponto e na 35ª posição, está virtualmente eliminado, tendo perdido todos os seus jogos fora de casa. Apesar de ter um histórico positivo contra o Leverkusen (nunca perdeu em quatro jogos), o momento atual é terrível, sem vencer há 10 partidas na Champions.
Tudo sobre o jogo entre Bayer Leverkusen e Villarreal pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bayer Leverkusen x Villarreal
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: BayArena, em Leverkusen (ALE)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: Espen Eskås (árbitro); Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin (assistentes); Sigurd Kringstad (quarto árbitro)
📺 VAR: Michael Salisbury
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bayer Leverkusen (Técnico: Kasper Hjulmand):
Blaswich; Quansah, Andrich, Bade; Vazquez, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Maza, Poku; Schick
Villarreal (Técnico: Marcelino):
Tenas; Cardona, Veiga, Marin, Navarro; Moleiro, Gueye, Parejo, Pepe; Oluwaseyi, Moreno
