Gabriel Jesus defende atacante do Arsenal que vive fase ruim: 'Não é fácil'

O atacante Gabriel Jesus saiu em defesa de Viktor Gyökeres em meio à pressão pela falta de gols do sueco no Arsenal. Contratado no início da temporada por 63,5 milhões de euros, o jogador marcou apenas duas vezes nos últimos 12 jogos e tem oito gols em 26 partidas pelos Gunners. Em entrevista, o brasileiro afirmou já ter vivido situação semelhante e destacou a contribuição do companheiro mesmo quando não balança as redes.

— O Vik (Gyökeres) é um jogador incrível e pode marcar a qualquer momento. Já estive na posição em que ele está agora e não é fácil. Tenho certeza de que todos aqui vão apoiá-lo e dar confiança. Ele já nos ajudou muito. Em todos os jogos ele contribui de alguma forma, mesmo quando não marca, seja com movimentação ou em disputas de bola — afirmou Gabriel Jesus.

O Arsenal enfrenta a Inter de Milão nesta terça-feira (20), pela sétima rodada da fase de liga da Champions League. A equipe londrina lidera a competição europeia com 100% de aproveitamento e também ocupa a primeira colocação da Premier League. Apesar do bom momento coletivo, Gyökeres ainda não repete o desempenho que teve no Sporting, de Portugal, onde marcou 97 gols em 102 jogos nas duas temporadas anteriores.

— Temos um bom relacionamento. Temos a mesma idade e conversamos bastante. Às vezes dou minha opinião e às vezes ele dá a dele sobre gols. Ele é um atacante de alto nível, marcou muitos gols no clube anterior e tenho certeza de que vai conseguir fazer o mesmo aqui, o que será muito importante para o time — completou o brasileiro.

Gabriel Jesus comemora hat-trick pelo Arsenal (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Gabriel Jesus no Arsenal

Aos 28 anos, Gabriel Jesus soma 11 jogos e um gol na atual temporada. O atacante voltou recentemente após uma grave lesão que o afastou de boa parte da temporada 2024/25 e do início da atual campanha e busca sequência na equipe. Outro jogador do setor ofensivo do Arsenal em processo de recuperação física é o alemão Kai Havertz.

