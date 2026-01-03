Leeds x Manchester United: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 20ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Leeds e Manchester United se enfrentam neste domingo (4), às 09h30 (de Brasília), pela 20ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Elland Road, em Leeds (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ex-Palmeiras e Grêmio, Hernán Barcos acerta com novo clube aos 41 anos
Futebol Internacional03/01/2026
- Futebol Internacional
Jornal espanhol expõe situação de Kylian Mbappé no Real Madrid: ‘Impossível’
Futebol Internacional03/01/2026
- Futebol Internacional
Antes de clássico, rival provoca Lamine Yamal: ‘Pisaria nele’
Futebol Internacional03/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Leeds tenta se afastar da zona de rebaixamento e ocupa a 16ª colocação da Premier League, com 21 pontos. A equipe comandada por Daniel Farke atravessa uma sequência de cinco jogos sem derrota, mas o alto número de empates tem limitado a evolução na tabela. Após ficar no 0 a 0 com o Liverpool em Anfield, o time aposta no mando de campo para converter a consistência defensiva em resultados mais efetivos.
O Manchester United chega ao duelo na sexta posição, com 30 pontos, ainda envolvido na disputa por vagas em competições europeias. Os Red Devils convivem com oscilações ao longo da temporada e vêm de um empate em casa contra o Wolverhampton. Diante desse cenário, o confronto fora de casa é tratado como decisivo para manter proximidade com o G-4 e seguir pressionando os concorrentes diretos.
Tudo sobre o jogo entre Leeds e Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Leeds 🆚 Man United
20ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: domingo, 4 de janeiro, às 09h30 (de Brasília)
📍 Local: Elland Road, em Leeds (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Jarred Gillett
🚩 Assistentes: Neil Davies, Scott Ledger e Robert Jones (quarto árbitro)
📺 VAR: James Bell (VAR1) e Ian Hussin (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Leeds United (Técnico: Daniel Farke)
Lucas Perri; Bornauw, Bijol, Struijk; Bogle, Anton Stach, Ethan Ampadu, Gudmundsson; Aaronson, Calvert-Lewin e Okafor.
Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)
Lammens; Dalot, Heaven, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Zirkzee, Matheus Cunha; Benjamin Sesko.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias