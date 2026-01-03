Ex-Palmeiras e Grêmio, Hernán Barcos acerta com novo clube aos 41 anos

O atacante Hernán Barcos, com passagens por Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras, optou por não encerrar a carreira e defenderá um novo clube. O jogador acertou com o FC Cajamarca, do Peru, para a temporada de 2026 e seguirá em atividade aos 41 anos.

Barcos estava no futebol peruano atuando pelo Alianza Lima e chega ao Cajamarca para reforçar o elenco na próxima temporada. O acordo marca a continuidade da carreira do atacante, que soma agora o 19º clube como profissional. Ao comentar a contratação, o técnico Carlos Silvestri destacou características do jogador e o impacto esperado dentro do elenco.

— Hernán Barcos se tornou um jogador fundamental, importante e atual, um artilheiro nato. Além disso, gosto do que ele transmite, seu profissionalismo, sua disciplina e seu comprometimento com a instituição.

Hernán Barcos deixa o Alianza Lima e acerta com o FC Cajamarca (Foto: Divulgação)

A equipe peruana foi fundada em 2023 e alcançou a primeira divisão nacional em três anos de existência. Agora, o FC Cajamarca disputa a elite do futebol peruano e terá Barcos como uma das referências ofensivas na temporada de 2026.

Carreira de Hernán Barcos

Além da nova equipe e a seleção argentina, Barcos acumulou passagens por diversos clubes. Ele defendeu o Alianza Lima ,Palmeiras, Grêmio, Racing, Guaraní, Olmedo, LDU, Shanghai Shenhua, Sporting, Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Cruzeiro e Bashundhara Kings.

