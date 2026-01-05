Lecce e Roma se enfrentam nesta terça-feira (6), às 14h (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. A partida será realizada no Estádio Via del Mare, em Lecce (ITA), com transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo LEC ROM 19ª rodada Serie A Data e Hora Terça-feira, 6 de janeiro, às 14h (de Brasília) Local Estádio Via del Mare, em Lecce (ITA) Árbitro Juan Luca Sacchi Assistentes Gamal Mokhtar, Alex Cavallina e Paride Tremolada (quarto árbitro) Var Matteo Gariglio (VAR1) e Daniele Chiffi (AVAR) Onde assistir

O Lecce chega confiante após arrancar um empate contra a Juventus e vê o duelo como oportunidade direta de se afastar da parte mais baixa da tabela. A equipe ocupa a 16ª colocação, com 17 pontos, e terá o apoio da torcida no Estádio Via del Mare. Para a partida, o time não poderá contar com Mergim Berisha, Riccardo Sottil e Tete Morente, todos lesionados, além de Lassana Coulibaly, que está com sua seleção na Copa Africana de Nações.

A Roma entra em campo pressionada por reação após a derrota para a Atalanta, resultado que fez o time cair para a sexta posição na tabela. Os Giallorossi terão problemas para montar a equipe, já que Gianluca Mancini e Mario Hermoso cumprem suspensão, Lorenzo Pellegrini está fora por lesão na coxa, e Neil El Aynaoui e Evan Ndicka estão ausentes por convocações internacionais. Tommaso Baldanzi e Leon Bailey ainda são dúvidas para o confronto.

Tudo sobre o jogo entre Lecce e Roma (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Lecce 🆚 Roma

19ª rodada — Campeonato Italiano

📆 Data e horário: terça-feira, 6 de janeiro, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Via del Mare, em Lecce (ITA)

👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Juan Luca Sacchi

🚩 Assistentes: Gamal Mokhtar, Alex Cavallina e Paride Tremolada (quarto árbitro)

📺 VAR: Matteo Gariglio (VAR1) e Daniele Chiffi (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Lecce (Técnico: Eusebio Di Francesco)

Falcone, Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo, Kaba, Ramadani, Pierotti, Helgason, Banda, Stulic.

Roma (Técnico: Gian Piero Gasperini)

Svilar, Celik, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Koné, Cristante, Wesley, Soulé, Paulo Dybala, Ferguson.

