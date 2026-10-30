Bari x Scafatese: onde assistir, horário e escalações
Bari x Scafatese: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Bari e Scafatese se enfrentam neste sábado (31), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale San Nicola, em Bari, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Bari empatou com a Casertana por 1 a 1, fora de casa, pela Serie C1 2026/2027. Já o Scafatese foi derrotado pela Internazionale II por 2 a 1, fora de casa, pela mesma competição.
Na tabela de classificação, o Bari ocupa a 5ª colocação, enquanto o Scafatese está em 9º lugar, ambos no Girone C da Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 31 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale San Nicola, Bari
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 31 de Outubro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Comunale San Nicola, Bari
Rodada: 12
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Bari
Técnico: M. Rastelli
M. Cerofolini; M. Anzolin, M. Elia, V. Mantovani e N. Cocetta; G. Maggiore, L. Grgić e L. Mendicino; V. Colangiuli, A. Tribuzzi e K. Butić.
Scafatese
Técnico: M. Facciolo
F. Forte; A. Ferrara, V. Guerra, M. Scognamiglio e M. Novella; J. Brunet, A. Esposito e F. Proia; E. Volpicelli, C. Palmieri e M. Emmausso.
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