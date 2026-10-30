Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Giugliano x Casertana: onde assistir, horário e escalações

Giugliano x Casertana: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 04:02
Favorite o Lance! no Google
Serie C1 2026/2027 - Giugliano x Casertana
Onde assistir ao vivo a partida entre Giugliano e Casertana pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Giugliano e Casertana se enfrentam neste sábado (31), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Giugliano foi derrotado pelo Catania por 6 a 0, pela Serie C1, em 25 de outubro. Já o Casertana empatou com o Bari por 1 a 1, pela Serie C1, em 23 de outubro.

continua após a publicidade

Na tabela de classificação, o Giugliano ocupa a 12ª colocação, enquanto o Casertana está em 7º lugar na Serie C1 2026/2027.

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone C)
  • 📅 Data: 31 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 31 de outubro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania
Rodada: 12
Fase: Girone C

Escalações prováveis

Giugliano
Técnico: R. Di Napoli
L. Bolletta; C. Panico, M. Caldore, Pedro Justiniano e R. Improta; L. Peluso, R. De Rosa e R. Zammarini; U. Galletta, Ibourhima Baldé e G. Esposito.

continua após a publicidade

Casertana
Técnico: V. Espinal
V. De Lucia; S. Oukhadda, A. Caporale, I. Kontek e F. Belli; G. Favale, F. Di Tacchio e D. Mehic; F. Vezzoni, J. Manconi e D. Castelli.

Tudo sobre
Sugerida para você!
La Liga 2026/2027 - Barcelona x Alavés

Onde Assistir

Barcelona x Alavés: onde assistir, horário e escalações

Há 12 horas
Brasileirão Série A 2026 - Corinthians x Mirassol

Onde Assistir

Corinthians x Mirassol: onde assistir, horário e escalações

Há 14 horas
Serie A TIM 2026/2027 - Fiorentina x Atalanta

Onde Assistir

Fiorentina x Atalanta: onde assistir, horário e escalações

Há 21 horas
Brasileirão Série A 2026 - Grêmio x Athletico PR

Onde Assistir

Grêmio x Athletico PR: onde assistir, horário e escalações

Há 22 horas
Everton x Newcastle United, duelo da Copa da Liga Inglesa

Onde Assistir

Everton x Newcastle: onde assistir, horário e escalações pela Copa da Liga Inglesa

Há 22 horas
Flamengo x Vasco; jogador rubro-negro salta para cabecear a bola, cercado por adversários, torcida ao fundo.

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (29/10/2026)

Há 23 horas
Mais LANCE!
Brasileirão Série B 2026 - Criciúma x Ponte Preta

Criciúma x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Reggiana x Sambenedettese

Reggiana x Sambenedettese: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Albinoleffe x Pergolettese

Albinoleffe x Pergolettese: onde assistir, horário e escalações

Atlético x Cruzeiro (Arte Lance!)

Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Brasileirão Série A 2026 - Vasco x Flamengo

Vasco x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, sentado no banco, expressão séria.

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (28/10/2026)

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Køge x Barcelona

Køge x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Paris FC x Häcken

Paris FC x Häcken: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Austria Wien x Juventus

Austria Wien x Juventus: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Fluminense x Internacional

Fluminense x Internacional: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Remo-PA x Botafogo

Remo x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

Copa Libertadores feminina 2026 - Corinthians x Independiente Santa Fe

Corinthians x Independiente Santa Fe: onde assistir, horário e escalações

Copa Libertadores feminina 2026 - Cruzeiro x Olimpia

Cruzeiro x Olimpia: onde assistir, horário e escalações

Serie A TIM 2026/2027 - Monza Brianza x Napoli

Monza x Napoli: onde assistir, horário e escalações