Giugliano x Casertana: onde assistir, horário e escalações
Giugliano x Casertana: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Giugliano e Casertana se enfrentam neste sábado (31), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Giugliano foi derrotado pelo Catania por 6 a 0, pela Serie C1, em 25 de outubro. Já o Casertana empatou com o Bari por 1 a 1, pela Serie C1, em 23 de outubro.
Na tabela de classificação, o Giugliano ocupa a 12ª colocação, enquanto o Casertana está em 7º lugar na Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 31 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 31 de outubro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania
Rodada: 12
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Giugliano
Técnico: R. Di Napoli
L. Bolletta; C. Panico, M. Caldore, Pedro Justiniano e R. Improta; L. Peluso, R. De Rosa e R. Zammarini; U. Galletta, Ibourhima Baldé e G. Esposito.
Casertana
Técnico: V. Espinal
V. De Lucia; S. Oukhadda, A. Caporale, I. Kontek e F. Belli; G. Favale, F. Di Tacchio e D. Mehic; F. Vezzoni, J. Manconi e D. Castelli.
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