'La Fortaleza': conheça o estádio do Lanús, palco da partida do Flamengo na Recopa

BUENOS AIRES (ARG) - O Flamengo encara o Lanús nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O primeiro confronto entre as equipes será no Estádio Ciudad de Lanús, também conhecido como "La Fortaleza" (A Fortaleza). O Lance! mostra para você todos os detalhes e curiosidades da casa do time argentino.

Inaugurado em 1929, em um amistoso entre Lanús e Boca Juniores, o Estádio Ciudad de Lanús tem capacidade para 45 mil torcedores e presta uma homenagem a Néstor Díaz Pérez, ex-dirigente e figura emblemática da história do Grenate, que dá nome ao local.

Estádio do Lanús, adversário do Flamengo (Foto: Divulgação/Lanús)

Nos arredores do estádio, é possível perceber a forte identificação do bairro com o clube. Grande parte das ruas e das casas leva as cores do Lanús em suas composições (bordô e branco), reforçando a presença do DNA da equipe na vida dos moradores.

A história do Lanús, inclusive, começa pela população. O clube foi fundado em 1915 por um grupo de moradores da cidade industrial localizada na zona sul da Grande Buenos Aires. Não é à toa que o adversário do Flamengo desta quinta-feira pela Recopa é conhecido pelo "orgulho comunitário".

Além disso, pelos feitos conquistados e toda sua trajetória em competições, o Lanús se autointitula como o "maior clube de bairro do mundo".

Pinturas espalhadas pelas ruas do bairro de Lanús (Foto: Lucas Bayer)

Flamengo já esteve no Estádio Ciudad de Lanús

Essa será a segunda vez que o Flamengo jogará na casa do Lanús. Em fevereiro de 2012, o Rubro-Negro, treinado por Joel Santana, empatou por 1 a 1 com o time argentino. O gol do Rubro-Negro, que contava com Ronaldinho e Vagner Love, foi de Leonardo Moura.

Lanús x Flamengo em 2012 (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Posteriormente, o Flamengo venceu o Lanús por 3 a 0 no Maracanã, mas se despediu da Libertadores por conta de outros resultados.

Retrospecto do Lanús, adversário do Flamengo, contra brasileiros na Argentina

O Estádio Ciudad de Lanús já foi palco de jogos históricos do time argentino contra brasileiros. O principal deles foi na final da Libertadores de 2017, quando foi derrotado pelo Grêmio. Na ocasião, o Tricolor Gaúcho venceu por 2 a 1, com gols de Fernandinho e Luan.

Anteriormente, em 2013, o Lanús recebeu a Ponte Preta pela final da Sul-Americana, em que é o atual vencedor. O time argentino bateu a equipe brasileira por 2 a 0 e ficou com o troféu.

Jogos contra brasileiros em 2025 em Lanús

No retrospecto recente, o Lanús tem numeros positivos jogando em casa contra brasileiros. Na última temporada, venceu Vasco e Fluminense, rivais do Flamengo.

16/09 - Lanús 1x0 Fluminense - Sul-Americana

13/05 - Lanús 1x0 Vasco - Sul-Americana

Lanús x Fluminense na Argentina (Foto: Luis Robayo/AFP)

Jornalista argentino destaca a força da Fortaleza do Lanús

Em entrevista ao Lance!, o jornalista argentino Sergio Maffei, do "Diário Olé", detalhou o que o Flamengo pode esperar do ambiente na casa do Lanús.

- A torcida estará presente, como acontece em todos os estádios argentinos, e ainda mais contra adversários brasileiros. O estádio já está repleto de cartazes da Recopa, as grades de segurança já estão instaladas e haverá um grande público. O Lanús é forte lá: em seus últimos 14 jogos, conquistou 9 vitórias, 3 empates e 1 derrota - disse o argentino.

