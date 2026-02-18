LANÚS (ARG) — A cidade de Lanús respira futebol, mas não só por causa do confronto contra o Flamengo, pela Recopa. Nos arredores do Estadio Ciudad de Lanús, que recebe a partida, já se sente o clima de decisão tomar conta. O duelo pela taça continental começa nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília).

Na Argentina, o Lance! conheceu o restaurante da sede do clube, carregado de história e símbolos do futebol local. Pablo, um dos donos desde 1992, contou sobre a relação que construiu com seu time de coração a partir do restaurante e projetou o embate com o Flamengo.

— Olha, a verdade é que tem um time muito poderoso, de fato tem um orçamento diferente do Lanús. Entendo que incorporou o Paquetá há pouco tempo, um jogador de Premier League. Mas, bem, o futebol é um esporte coletivo, depende de muitos fatores, o Lanús é um time sólido defensivamente e muito explosivo no ataque. Tem destaques individuais do meio de campo para frente. Então, bem, vamos ver como a partida se apresenta, os acidentes que vão surgindo, digamos, o que não se pode prever. E, bem, esperar, considerar que dura 180 minutos, que nada está perdido nem ganho no primeiro encontro — analisou Pablo.

Essa será a segunda vez num curto intervalo que o Lanús enfrenta um time brasileiro. Em 2025, para conquistar o título da Sul-Americana, passou pelo Fluminense nas quartas de final, vencendo em casa e empatando no Rio de Janeiro.

— Vai ser difícil, como quando jogamos com o Flu no ano passado, que vinha de terceiro lugar no Mundial de Clubes. E acredito que o Lanús fez ótimas partidas tanto aqui, quanto no Maracanã. E, bem, por outro lado, uma honra jogar a Copa Sul-Americana com um gigante da América do Sul. Esse é o fruto do crescimento que nos posiciona competindo com clubes muito grandes. É um orgulho para nós. — afirmou o torcedor e dono do restaurante.

Decoração do restaurante da sede do Lanús (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Antes de enfrentar o Flamengo, Lanús respira futebol

Acompanhando de perto a trajetória do Lanús, Pablo, falou com orgulho da relação construída ao longo de mais de três décadas. Nesse período, participou de uma forma especial da vida do clube, recebendo jogadores e funcionários.

— Vivemos muitos e bons momentos da história do clube, do qual somos torcedores, e, bem, estamos de fato dentro de suas instalações. Pudemos desfrutar de oito campeonatos, tivemos em muitas temporadas jogadores e elencos comendo carne antes das concentrações. O vínculo que temos é extremamente estreito.

Um dos garçons do restaurante com medalha do Lanús (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— Começamos com um clube em crescimento e hoje, depois de 33 anos, posso dizer que somos um clube consolidado tanto no futebol argentino quanto no futebol sul-americano, atualmente. Então, bem, é fruto de um trabalho de dirigentes, da instituição, de fomentar o crescimento, de instalações, de obviamente ter uma das melhores formadoras de futebol da Argentina, que foi o que permitiu financiar todo o projeto desse crescimento — prosseguiu.

A relação entre Maradona e Lanús

Como não poderia faltar, há uma parede no restaurante dedicada a Maradona. Para além do vínculo futebolístico evidente, Pablo explicou outros elementos dessa relação. Nascido em Lanús, o eterno camisa 10 não jogou pelo clube, mas defendeu as cores em um amistoso.

— Há uma discussão com um técnico de outro clube, naquele momento ele estava dirigindo o Banfield, que é nosso clássico, e, bem, nas entrevistas Maradona sempre dizia: como não vou defender o Lanús se eu nasci em Lanús? E a camisa que veem aqui à minha esquerda se deve a um amistoso que foi jogado com o clube Talleres de Escalada, no qual as duas instituições, junto ao município, Javier Zanetti e demais, estiveram arrecadando fundos para evitar a falência do Talleres. Então, bem, foi uma honra que tivéssemos pelo menos por um tempo o Maradona com a nossa camisa.

Parede dedicada a Maradona no restaurante da sede do Lanús (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Confira mais imagens do restaurante da sede do Lanús

Restaurante da sede do Lanús (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Decoração do restaurante da sede do Lanús (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Funcionária do restaurante da sede do Lanús mostra a carteira e chaveiro do clube (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Manu do restaurante da sede do Lanús (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Camisas expostas no restaurante da sede do Lanús (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Placa comemorativa de 20 anos do restaurante da sede do Lanús (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Decoração do restaurante da sede do Lanús (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

