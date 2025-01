Lakers x Celtics: veja horário e onde assistir ao jogo da NBA

É dia de clássico! Atual campeão da NBA, o Boston Celtics visitará o Los Angeles Lakers, para adicionar mais um capítulo a maior rivalidade da história da liga. O confronto será realizado na Crypto.co Arena, nesta sexta-feira (24), às 00h (de Brasília). Os torcedores de Lakers e Celtics terão onde assistir à transmissão, que ficará por conta do Amazon Prime Video e do NBA League Pass.

Como chegam Lakers e Celtics para o jogo?

Enquanto LeBron James estiver em quadra, o torcedor do Lakers tem esperança. Sob o comando do astro, a equipe venceu o Washington Wizards na rodada anterior por 111 a 88 — o camisa 23 anotou um triplo-duplo de 21 pontos, 13 assistências e 10 rebotes. Com a vitória, a equipe chegou a 5ª colocação da Conferência Oeste, com uma campanha de 23 vitórias e 18 derrotas.

O Boston Celtics, segundo colocado do Leste, também vive um bom momento na temporada. A equipe atual campeã da liga chegará para o clássico com o embalo de ter vencido o Golden State Warriors por 125 a 85 — esta foi a maior derrota da história da franquia de São Francisco em casa. Além disso, o Celtics venceu o Los Angeles Clippers na rodada anterior por 117 a 113, em partida que foi para prorrogação. O destaque ficou para Jaylen Brown e Jayson Tatum com 25 e 24 pontos para cada um, respectivamente.

Ficha técnica ✅

🏀Los Angeles Lakers x Boston Celtics - NBA

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video e do NBA League Pass;

📅 Data: Sexta-feira (24);

⏰Horário: 21h (Horário de Brasília);

📍 Local: Crypto.co Arena. Los Angeles (EUA)