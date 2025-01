Miami Heat suspende Jimmy Butler mais uma vez e saída pode ser antecipada

O Miami Heat decidiu suspender Jimmy Butler mais uma vez. Após pegar um gancho de sete partidas, o jogador agora deve ficar fora de dois duelos da equipe pela NBA. A decisão, tomada nesta quarta-feira (22), aumentou as chances de uma troca antes do período de trocas da liga.

continua após a publicidade

➡️Má fase: Golden State Warriors quebra marca negativa contra o Boston Celtics

O Heat confirmou a suspensão no mesmo dia e o motivo foi o jogador ter perdido o voo para Milwaukee. As razões que levaram Butler a perder a viagem, no entanto, não foram reveladas. A informação foi publicada inicialmente pela "Associated Press".

A franquia da Flórida encara o Milwaukee Bucks, nesta quinta-feira (23), e o Brooklyn Nets, no sábado (25). Dessa forma, o mais cedo que Butler voltaria a atuar seria no dia 27, uma segunda-feira, frente ao Orlando Magic.

continua após a publicidade

O problema é que não há certeza se o atleta ainda estará na equipe. O clima entre as partes parece cada vez pior e uma boa solução para ambos é uma negociação. Com médias de 17 pontos, 5,2 rebotes e 4,8 assistências na temporada, Butler é um dos principais alvos da janela de trocas da NBA.

Jimmy Butler durante partida entre Miami Heat e San Antonio Spurs, pela NBA (Foto: Issac Baldizon/ AFP)

Relação entre Jimmy Butler e Miami Heat está desgastada

Jimmy Butler foi suspenso anteriormente por sete partidas após “conduta prejudicial” a equipe, segundo o Miami Heat. Na ocasião, o jogador afirmou que buscava recuperar a alegria em jogar basquete, deixando implicitamente que queria uma troca. A franquia respondeu com a punição, mas que atenderia ao pedido.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O tempo passou e, apesar dos vários rumores, não houve propostas. Mas ainda há tempo para o cenário se modificar. O período de trocas da NBA acontece até o dia 6 de fevereiro.