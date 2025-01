O revés do Golden State Warriors para o Boston Celtics na última segunda-feira (20) representou a pior derrota da franquia em casa nos últimos 40 anos. A equipe não sofria uma derrota com margem tão ampla em sua arena desde 1985, quando perdeu por 45 pontos para o Dallas Mavericks, de acordo com dados da ESPN.

Além disso, os 85 pontos marcados pelo Warriors na partida contra o Celtics constituem o menor número registrado pela equipe com Stephen Curry e Steve Kerr no comando. O resultado gerou questionamentos sobre o desempenho do time e causou preocupação entre os torcedores.

“Eu não faço ideia do que aconteceu. Foi um jogo difícil do fim do primeiro quarto e ao longo do resto do jogo. Nós chegamos bem e energizados. Mas, durante toda a temporada, quando não conseguimos pontuar, nós perdemos nosso espírito e competitividade. Perdemos a vida dentro de quadra. Você pode conseguir lidar com isso contra alguns times, mas contra os atuais campeões, não é uma boa fórmula”, disse o astro.

Apenas o próprio Curry e Moses Moody marcaram mais do que dez pontos no confronto. Pelo lado do Celtics, seis atletas obtiveram uma pontuação de dois dígitos. Essas pontuações registram a grande diferença entre o desempenho ofensivo das equipes na partida.

O Boston Celtics derrotou o Golden State Warriors por 125 a 85 (Foto: Noah Graham/AFP)

Atualmente, o time de San Francisco está com um recorde de 21-21 na temporada e ocupa um modesto 11° lugar no Oeste. Se a temporada regular terminasse hoje, o Warriors não classificaria aos playoffs e nem disputaria o torneio play-in.

O próximo desafio da equipe é nesta madrugada de quarta para quinta-feira (23), diante do Sacramento Kings.