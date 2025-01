NBA vive semana de rivalidade com jogos históricos; confira lista

A NBA vive a semana da rivalidade, com confrontos que marcaram a história da liga desde a sua fundação, com disputas intensas e acirradas. Ao total, oito jogos ao longo dos dias tem um significado especial dentro da competição.

continua após a publicidade

➡️LeBron James detalha duelo contra Michael Jordan aos 16 anos: ‘Eu estava indefensável’

Vale destacar que os confrontos não são, necessariamente, clássicos regionais. Boston Celtics x Los Angeles Lakers, por exemplo, marca a disputa entre os dois maiores campeões da NBA, mas que não dividem a mesma cidade. As franquias, inclusive, já realizaram inúmeras finais da liga.

Os duelos tiveram início na terça-feira (21), com um duelo de Nova York. Brooklyn Nets e New York Knicks se encontraram no Barclays Center, no Brooklyn e os visitantes levaram a melhor vencendo por 99 a 95. O pivô Karl-Anthony Towns foi o principal nome da noite com um duplo-duplo de 25 pontos e 16 rebotes. Pelo lado do Nets, D’Angelo Russell também teve boa participação com 23 pontos e 10 assistências.

continua após a publicidade

Karl-Anthony Towns foi o destaque da vitória do New York Knicks contra o Brooklyn Nets, pela NBA (Foto: Nathaniel S. Butler/AFP)

Já no confronto entre Philadelphia 76ers, de Joel Embiid, e o Denver Nuggets, de Nikola Jokic, quem levou a melhor foi o time do atual MVP da liga. Atuando no Colorado, o Nuggets se impôs e conseguiu um triunfo grandioso por 144 a 109. Como de costume, Jokic, liderou a equipe com um triplo-duplo de 27 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. Embiid, por outro lado, não participou devido a uma lesão.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Anthony Edwards é um dos destaques do Minnesota Timberwolves na NBA (Foto: Sarah Stier/AFP)

Semana da rivalidade da NBA segue com mais jogos

Mais jogos históricos dão sequência na semana da rivalidade da liga. Confira os outros duelos, com horários seguindo o fuso de Brasília.

Quarta-feira (22)

21h30 – Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks – Reedição das finais do Oeste

Quinta-feira (23)

21h30 – Milwaukee Bucks x Miami Heat – Disputa que ocorreu em três dos últimos cinco playoffs da NBA

Sexta-feira (24)

00h – Los Angeles Lakers x Boston Celtics – Os dois maiores campeões da NBA 22h – New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies – O confronto tem as duas primeiras escolhas do draft de 2019 (Zion Williamson e Ja Morant, respectivamente)

Sábado (25)