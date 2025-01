Embate entre os dois maiores. LeBron James revelou, em participação ao podcast "New Heights", como foi o jogo contra Michael Jordan, em 2001, aos 16 anos. Apesar de poucos registros, o confronto "apimentou" o debate sobre quem é o maior nome da história da NBA.

O momento é considerado histórico entre os fãs de basquete. Esta foi a primeira vez que LeBron James revelou detalhes do episódio e contou que outros jogadores da NBA participaram do jogo, como Antoine Walker, Penny Hardaway, Ron Artest e Michael Finley. Na ocasião, Michael Jordan já tinha 38 anos.

— Primeiro de tudo, esses caras não deixavam os garotos entrarem na quadra. Eu tinha 16 anos, estava no ensino médio. Leva um tempo para entrar na quadra. Geralmente é quando os caras mais velhos ficam cansados e não querem mais jogar — revelou LeBron.

Michael Jordan conseguiu parar LeBron James?

Quando teve oportunidade de entrar em quadra, entretanto, o King mostrou todo talento. O jogador foi questionado sobre quem o marcou e foi incisivo na resposta.

- Ninguém (conseguiu me marcar). Eu estava indefensável. Quando eu finalmente entrei lá, eu estava acabando com os caras. Eu estava muito nervoso por estar lá com Michael Jordan e os caras, mas eu pensei: "Vou arrasar", e eu arrasei - completou.

LeBron James cumprimenta Michael Jordan durante evento de 75 anos da NBA (Foto: Jesse D. Garrabrant/AFP)

Dois anos após o encontro, LeBron fez sua estreia na NBA. Aos 18 anos, o atleta foi a primeira escolha do Draft de 2003 e assinou com o Cleveland Cavaliers. James não chegou a enfrentar Michael Jordan em partidas oficiais, mas divide com o astro do Chicago Bulls o posto de maiores nomes da história da NBA.