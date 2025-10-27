Torcida do Bayern expulsa ídolo por caso de suicídio de ex-namorada

A tentativa de Jérôme Boateng retornar ao Bayern de Munique terminou em uma demissão forçada, e o movimento partiu por pressão dos torcedores à diretoria do clube. O ex-jogador, que havia sido convidado para treinar a equipe como assistente técnico de Vincent Kompany, decidiu se afastar após uma onda negativa da torcida relembrando o suicídio da sua ex-namorada, em 2021.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Milhares de torcedores do clube assinaram uma petição exigindo que o Bayern "estabeleça limites à violência misógina", e faixas foram exibidas na Allianz Arena com mensagens: "Não há espaço para vilões em nosso clube, não há mais espaço para Boateng ."

continua após a publicidade

Faixas contra Boateng como assistente de Kompany durante jogo do Bayern (Foto: Reprodução)

A pressão surtiu efeito quase imediatamente, quando o próprio Boateng, poucos dias após ser confirmado no cargo, anunciou sua demissão a fim de "não prejudicar o clube" com a polêmica que o cercava. O Bayern anunciou a saída do ídolo em seus perfis oficiais.

Além de agressão à ex-mulher, com quem tem três filhos, Boateng se viu envolvido na morte da ex-namorada Kasia, em 2021. A modelo suicidou, e Ministério Público de Munique reabriu uma investigação preliminar sobre supostas lesões corporais relacionadas ao relacionamento.

continua após a publicidade

No entanto, em março de 2025, os promotores encerraram definitivamente o caso, considerando que não havia provas suficientes para sustentar uma acusação formal contra o joigador.

Entenda as polêmicas de Boateng

Dois episódios distintos com ex-namoradas de Boateng foram relembrados pela torcida do Bayern. O primeiro em 2018, quando o ex-jogador a mãe de suas filhas gêmeas, Sherin Senler, discutiram durante férias no Caribe. Segundo a denúncia, o alemão a insultou, a agrediu e a mordeu, causando ferimentos no rosto. Ele negou que tenha agredido, porém afirmou que os dois tiveram uma 'discussão acalorada'.

Três anos depois, Boateng se envolveu em um novo caso polêmico. Desta vez, o suicídio da Kasia Lenhardt, que ficou perturbada após o fim do relacionamento com o ex-zagueiro. O relacionamento entre os dois durou cerca de 15 meses e terminou de forma bastante conturbada.

Uma série de acusações de infidelidade e chantagem tomou conta do fim do namoro. Kasia, inclusive, havia rotulado Boateng como "demônio". O ex-jogador, por sua vez, acusou a namorada de sabotar seu relacionamento com sua ex-mulher, com quem tem três filhos.

Kasia foi encontrada morta em fevereiro de 2021, em um apartamento em Berlim, capital da Alemanha, uma semana após os dois colocarem um ponto final no relacionamento. Boateng, inclusive, desfalcou o Bayern de Munique no Mundial de Clubes.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial