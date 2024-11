Shanghai Port e Kawasaki Frontale jogam pela Champions Asiática (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 19:00 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (05), Kawasaki Frontale e Shanghai Port jogam pela quarta rodada da Champions League da Ásia. A partida terá início a partir das 07h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do serviço de streaming da Disney+; confira as estatísticas do jogo entre Kawasaki Frontale e Shanghai Port.

O Kawasaki Frontale precisa vencer para se recuperar na competição; confira as informações do jogo (Foto: Reprodução/Instagram)

Estatísticas de Kawasaki Frontale e Shanghai Port

O Kawasaki Frontale chega para o jogo de hoje após perder a última partida que disputou, pelo Campeonato Japonês, contra o Kashima Antlers, pelo placar de 3 a 1. Nos últimos cinco jogos que disputou, somando todas as competições, a equipe do Japão soma quatro derrotas e um empate, com a última vitória acontecendo há um mês atrás. O time está em 11º do Campeonato Japonês e em décimo na Champions Asiática.

Já o Shanghai Port vem em uma fase um pouco melhor, ao menos na Superliga Chinesa. Na última partida que disputou, contra o Tianjin, por sua competição nacional, a equipe de Oscar e Gustagol goleou pelo placar de 5 a 0. No campeonato, o time é o líder, com 78 pontos somados. Já na Champions Asiática, o Shanghai é o oitavo colocado de seu grupo. Em seus últimos cinco jogos, foram três vitórias e duas derrotas.

Palpites para o jogo

Para o este jogo, o favoritismo é do Shanghai Port. A equipe liderada pelos brasileiros, Oscar e Gustagol, é a líder do Campeonato Chinês e vem fazendo uma boa temporada, mesmo não apresentando o mesmo futebol em âmbito asiático. Jogando fora de casa, os chineses tem três derrotas e duas vitórias, enquanto a equipe japonesa, diante de sua torcida, possui uma vitória, um empate e três derrotas.

⚽Escalações prováveis de Kawasaki Frontale e Shanghai Port

Kawasaki Frontale

Sung-Ryong Jung; Kento Tachibanada, Kota Takai, Asahi Sasaki e Sota Miura; So Kawahara e Yuki Yamamoto; Akihiro Ienaga, Yasuto Wakizaka e Marcinho; Shin Yamada - Técnico: Toru Oniki

Shanghai Port

Junling Yan; Huan Fu, Tyias Browning, Ang Li e Shuai Li; Léo Cittadini, Matheus Jussa; Wu Lei, Oscar, Matías Vargas; Gustagol - Técnico: Kevin Muscat