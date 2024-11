Saiba quanto o Fluminense gastou com a passagem de Marcelo pelo clube

Se o investimento no lateral foi alto, já que ele possuía um dos salários mais caros do elenco, o Fluminense também conseguiu embolsar boas quantias com os títulos conquistados com a presença de Marcelo no time. Somadas, Libertadores e Recopa injetaram nos cofres do Tricolor das Laranjeiras cerca de 29 milhões de dólares (R$ 167 milhões na cotação atual) só de premiação.