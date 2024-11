JP, meia do Vasco, antes da partida contra o Criciúma, em São Januário. (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 04/11/2024 - 14:36 • Rio de Janeiro

O sumiço do jovem JP se tornou um mistério para os torcedores vascaínos nos últimos meses. O meia foi um dos destaques do Vasco no primeiro semestre, mas depois da partida contra o Criciúma, em agosto, não foi mais relacionado. Na ocasião, o cria da Colina sofreu uma pancada no joelho e está em tratamento desde então. A informação foi dada primeiramente pelo ge, e confirmada pelo Lance!.

Tanto o jogador quanto o clube optaram pelo tratamento conservador, e ele tem sido acompanhado pelo departamento médico no CT Moacyr Barbosa. JP será reavaliado nos próximos dias para saber se voltará a treinar com o grupo.

Apesar da evolução, o jogador ainda não está 100% para atuar no clássico contra o Botafogo nesta terça-feira (5), no Nilton Santos. A previsão para a volta aos gramados é para a partida contra o Internacional, em São Januário, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Mas, o retorno dependerá da comissão técnica de Rafael Paiva.

O meia de 19 anos vive uma temporada de transição para o time principal. Sua primeira oportunidade foi com Ramón Díaz, quando entrou na vitória de 2 a 1 sobre o Grêmio, na primeira rodada do Brasileirão. O desempenho agradou, e o jogador se firmou como opção no profissional nas partidas seguintes.

Na final do Carioca Sub-20, o meia chegou a jogar, no sacrifício, e foi um dos destaques da equipe de Ramon Lima, que se consagrou bicampeã em cima do Flamengo, em São Januário.

O Vasco volta a campo na próxima terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino está na nona posição, com 43 pontos, e busca mais três para entrar no G-8 e seguir na briga pela pré-Libertadores.

