Juventus e Venezia se enfrentam neste sábado (14), pela 16ª rodada do Campeonato Italiano Série A 2024/25. A bola rola a partir das 16h45 (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, com transmissão do Disney+. 🚨 Clique para assistir no Disney+

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Juventus e Venezia (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus x Venezia

16ª RODADA - Campeonato Italiano

🗓️ Data e horário: sábado, 14 de agosto de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

📺 Onde assistir: Disney +

🟨 Arbitragem: Antonio Giua (árbitro); Di Iorio Pagliardinini (auxiliares); Pontera (quarto árbitro); Meraviglia e Di Bello (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUS (Técnico: Thiago Motta)

Di Gregorio, Danilo, Gatti, Kalulu e Savona; Thuram, Locatelli, Yildiz, Koopmeiners e Francisco Conceição; Vlahovic.

VENEZIA (Técnico: Eusebio Di Francesco)

Stankovic, Idzes, Svoboda e Altare; Zampano, Nicolussi, Andersen e Candela; Oristanio, Busio e Pohjanpalo.

