Juventus define alvo para assumir o comando da equipe; veja

Igor Tudor foi demitido da Velha Senhora nesta segunda-feira

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/10/2025
15:34
FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-JUVENTUS
imagem cameraJogadores da Juventus após a derrota para a Lazio (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)
Juventus demitiu Igor Tudor após sete partidas sem vitória.
Luciano Spalletti é o favorito para substituí-lo; Roberto Mancini é o plano B.
Massimo Brambilla é o interino até a definição do novo treinador.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A Juventus demitiu o treinador Igor Tudor nesta segunda-feira (27) após uma sequência de sete partidas sem vitória e já definiu o alvo principal para assumir o comando. De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, Luciano Spalletti é o favorito dos Bianconeros e as negociações já começaram. Roberto Mancini seria o 'plano B' da Velha Senhora.

Após a derrota para a Lazio, a Juventus oficializou a demissão de Tudor na manhã desta segunda-feira (27) e indicou Massimo Brambilla, treinador da base, como interino até a definição do novo comandante. Neste caso, isso não deve demorar já que Spalletti estaria interessado em voltar a treinar na Serie A, tanto que rejeitou uma oferta recente do Al-Ittihad. De acordo com as informações mais recentes da imprensa italiana, um contrato de duas temporadas já teria sido oferecido.

Em caso de insucesso nas tratativas com Luciano Spalletti, Roberto Mancini aparece como segunda opção como afirmou Di Marzio. A curiosidade é que os dois foram os últimos treinadores da seleção italiana antes de Gattuso assumir neste ano. Mancini ainda comandou a seleção da Arábia Saudita entre 2023 e 2024, mas foi substituído por Hervé Renard.

Luciano Spalletti, técnico da Itália
Spalletti é o favorito para assumir a Juventus (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)

Trabalho de Tudor na Juventus

Igor Tudor assumiu o comando da Juventus em março deste ano, substituindo o ítalo-brasileiro Thiago Motta, que não conseguiu atender às expectativas na Velha Senhora. Após passagem pela Lazio, Tudor também não conseguiu recolocar a Juve no caminho de protagonismo nacional. O croata dirigiu a equipe em 24 partidas, com 10 vitórias, oito empates e seis derrotas. Atualmente, a Juventus ocupa o oitavo lugar na Serie A, com apenas 12 pontos em oito rodadas, enquanto que na Champions League está na 25ª posição, fora da zona de classificação para a próxima fase, com dois empates e uma derrota.

