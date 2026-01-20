Juventus e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (21), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim (ITA), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo JUV SLB 7ª rodada Champions League Data e Hora Quarta-feira, 21 de janeiro, às 17h (de Brasília) Local Allianz Stadium, em Turim (ITA) Árbitro Serdar Gözübüyük Assistentes Patrick Inia e Rogier Honig Var Bram Van Driessche Onde assistir

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

A Juventus chega para o confronto abalada por uma derrota surpreendente para o Cagliari, que praticamente encerrou suas chances de título na Serie A (agora a 10 pontos da liderança). Na Champions League, a equipe de Luciano Spalletti ocupa a 17ª posição e ainda sonha com a vaga direta nas oitavas (G8), mas para isso precisa vencer seus dois jogos restantes e torcer por uma combinação de resultados. O maior desafio da Velha Senhora será superar seu histórico negativo contra o adversário: o clube perdeu os últimos três confrontos diretos contra o Benfica.

O Benfica, comandado por José Mourinho, vive um início de 2026 instável, alternando vitórias contra times menores e derrotas em clássicos (Braga e Porto). Ocupando a 25ª posição na tabela da Champions — logo fora da zona de classificação para a repescagem —, a vitória é crucial para entrar no Top 24. Para conseguir o resultado em Turim, as Águias apostam em seu excelente retrospecto recente contra italianos (invencibilidade de quatro jogos, incluindo vitória sobre o Napoli) e na "paternidade" sobre a Juventus, contra quem venceram sete dos nove duelos históricos.

Tudo sobre o jogo entre Juventus e Benfica pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus x Benfica

Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

👁️ Onde assistir: HBO Max

🟨 Arbitragem: Serdar Gözübüyük (árbitro); Patrick Inia e Rogier Honig (assistentes); Jeroen Manschot (quarto árbitro)

📺 VAR: Bram Van Driessche

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventus (Técnico: Luciano Spalletti):

Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David

Benfica (Técnico: José Mourinho):

Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis

➡️Com Camp Nou na lista, veja os candidatos a sediar finais da Uefa em 2028 e 2029

A Juventus, do brasileiro Bremer, entra em campo na Champions League para enfrentar o Benfica (Foto: Marco Bertorello/AFP)

