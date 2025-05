Juventude x Fluminense: onde assistir e prováveis escalações

Ficha do jogo JUV FLU 9ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domigo, 18 de maio de 2025, às 16h Local Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul Árbitro Wilton Pereira Sampaio Assistentes Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha Var Thiago Duarte Peixoto Onde assistir

Juventude e Fluminense se enfrentam pela nona rodada do Brasileirão neste domingo (18), às 16h. O palco da partida será o Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e será transmitido na TV aberta na Globo e Record, no Sportv (TV fechada), Amazon Prime Vídeo (streaming), Youtube da CazéTV (streaming) e Premiere (pay-per-view).

Em quinto lugar, com 13 pontos, o Tricolor quer voltar a vencer no campeonato para manter-se perto do G4 e não ser ultrapassado por Ceará (12), Atlético-MG (12), Bahia (12), Botafogo (11) e Corinthias (10). Vindo de uma derrota de virada para o Galo, o Flu recuperou a confiança após uma vitória difícil na Sul-Americana.

Para o confronto, Renato Gaúcho não terá os volantes Bernal, com lesão muscular grau 3, e Hércules, que se recupera da cirurgia no tendão de Aquiles, e o meia Lima, também com lesão muscular, mas de grau 1, assim como o lateral-direito Guga. Além deles, Cano, se recuperando de contusão no joelho esquerdo, e Canobbio, que fraturou o osso zigomático do rosto, também desfalcam a equipe. Por conta do departamento médico cheio, alguns jogadores da base podem ganhar uma oportunidade.

O Alviverde, por sua vez, está em uma situação delicada, figurando na 18ª colocação, com sete pontos. Se vencer, pode sair da zona do rebaixamento a depender dos resultados de Vasco (7), São Paulo (9), Grêmio (9), Vitória (9) e Internacional (9). Sem vencer há cinco jogos, os Jaconeros contam com o impacto da chegada de Claudio Tencati e do histórico positivo jogando em casa contra o clube carioca.

O novo treinador pode ter o reforço de Nenê entre os relacionados. O meia sofreu uma lesão na panturrilha há pouco mais de uma semana, mas já treina normalmente com o elenco. Por outro lado, após um alerta de suspeita de manipulação do atacante Ênio, o clube emitiu uma nota afirmando que tomará as "medidas cabíveis". Por isso, o jogador, que vem sendo titular, pode não ser relacionado para a partida.

JUVENTUDE X FLUMINENSE

CAMPEONATO BRASILEIRO - 9ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 18 de maio, às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

🚩 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

📺 Onde assistir: Globo, Record, Sportv, Premiere, Prime Vídeo e CazéTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli (Nonato) e Ganso; Arias, Everaldo e Keno.

JUVENTUDE (Técnico: Cláudio Tencati)

Marcão; Ewerthon, Ángel, Rodrigo Sam, Alan Ruschel; Jádson, Cique, Mandaca; Batalla, Ênio (Giovanny) e Taliari.