Fluminense: entenda lesão e tempo de recuperação de Canobbio

O Fluminense ganhou nova preocupação quando Agustín Canobbio deixou o campo do Maracanã com lesão na face logo nos primeiros minutos da vitória por 2 a 0 sobre o Unión Española, na última quarta-feira (14), pela Sul-Americana. O uruguaio passará por cirurgia no próximo sábado (17) e desfalca o Tricolor nas próximas semanas, podendo até perder as primeiras partidas do Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Canobbio deixou o campo logo aos oito minutos do primeiro tempo, três minutos após choque com o goleiro adversário Franco Torgnascioli. Ele foi substituído por Keno, que acabou marcando o gol que abriu o placar para o Flu na partida.

O atacante ficou por alguns minutos no banco de reservas e foi rapidamente avaliado pelo médico do Fluminense antes de descer para o vestiário. Na sequência, o jogador foi levado a um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para realização de exames, onde foi constatada fratura no osso zigomático, no lado esquerdo da face.

continua após a publicidade

— Fala, pessoal. Obrigado pelas mensagens e carinho! Estou bem! Voltarei mais forte! Vence o Fluminense! — escreveu Canobbio nas redes sociais.

Canobbio manda recado para torcida do Fluminense após sofrer lesão na face (Foto: Reprodução)

Qual o prazo de retorno de Canobbio no Fluminense?

O Tricolor não estipulou prazo para a recuperação de Canobbio. Contudo, o Lance! conversou com a doutora Flávia Magalhães, médica do esporte com mais de 20 anos de atuação no futebol profissional, que explicou que o tempo retorno nesses casos varia de quatro a seis semanas. Assim, o uruguaio pode desfalcar o Fluminense nas primeiras rodadas do Mundial de Clubes. A estreia é diante do Borussia Dortmund, no dia 17 de junho.

continua após a publicidade

— A fratura do osso zigomático (ou malar) é uma lesão facial relativamente comum em esportes de contato. O tratamento cirúrgico para atletas de alto rendimento é recomendada para acelerar o processo de recuperação funcional e prevenir riscos de novo trauma durante a consolidação. O tempo de recuperação é de quatro a seis semanas em geral, com retorno gradual ao esporte. Jogadores geralmente voltam a treinar com três a quatro semanas, com máscara protetora facial — explica a doutora.

A médica ressalta ainda os cuidados que devem ser tomados na recuperação e alerta para a necessária adaptação à máscara protetora, que pode prejudicar o desempenho.

— As recomendações pós-cirúrgicas são evitar contato na face. Inicialmente a dieta é líquida para evitar a mastigação excessiva e orienta-se repouso. A máscara é personalizada e pode gerar desconforto. Importante trabalhar os aspectos psicológicos e de adaptação, minimizando os prejuízos na performance — completou Flávia Magalhães, sobre a lesão na face sofrida por Canobbio, do Fluminense.

➡️ Do que precisa o Fluminense para avançar direto para as oitavas da Sul-Americana?