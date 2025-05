Clube ‘tira’ técnico de equipe para se recuperar no Brasileirão

O Atlético-GO comunicou nesta terça-feira (13) que o técnico Claudio Tencati deixou o comando da equipe para aceitar um convite do Juventude. O clube gaúcho está sem treinador desde a demissão de Fábio Matias, ocorrida após a oitava rodada do Brasileirão.

Segundo o Dragão, o presidente do clube, Adson Batista, foi informado da decisão por Tencati nesta manhã. A comissão técnica permanente do clube assume o comando interinamente.

- Na manhã desta terça-feira o presidente Adson Batista foi informado por Claudio Tencati da decisão de deixar o comando técnico do Atlético Goianiense para assumir o cargo de treinador do Juventude. O presidente acatou a decisão e já está focado em trazer um novo técnico. O Atlético segue seus trabalhos com a comissão técnica permanente visando o jogo de domingo, contra o Remo - disse o clube em nota.

Tencati deixou o comando do Atlético-GO após um curto período em sua segunda passagem pelo clube, que durou menos de dois meses. Ele retornou à equipe no fim do Campeonato Goiano e foi eliminado na semifinal pelo Anápolis.

Desde que assumiu o time, Tencati esteve à frente do Dragão em nove partidas, somando compromissos pelo estadual e pela Série B. Na competição nacional, ele dirigiu o Atlético-GO em sete rodadas, somando duas vitórias, quatro empates e uma derrota. O treinador também havia comandado o clube anteriormente em 2018.

Juventude no Brasileirão

No sábado (10), o Juventude foi goleado por 5 a 0 para o Fortaleza no Estádio Presidente Vargas, no estado do Ceará. O time já tinha sido goleado por 6 a 0 pelo Flamengo na quarta rodada e vinha de 4 derrotas e 1 empate nos últimos cinco jogos do Brasileirão.

Depois da última goleada, a pressão externa aumentou e a diretoria do Jaconero optou por demitir Fábio Mathias, que estava no clube desde 2024. Pelo Juventude, foram 26 jogos, em 2024 e 2025, com 12 vitórias.