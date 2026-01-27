Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (27/01/2026)
Quem joga no futebol hoje? Neste terça-feira (27), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Copa Itália, do Campeonato Alemão, Campeonato Argentino e entre outros mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 27 de janeiro de 2026)
Copa da Itália
Fiorentina x Como – 17h – SportyNet (YouTube)
Campeonato Alemão
Werder Bremen x Hoffenheim – 16h30 – OneFootball
St. Pauli x RB Leipzig – 16h30 – OneFootball
Campeonato Argentino
Atlético Tucumán x Central Córdoba – 22h15 – Disney+
Campeonato Inglês (Terceira Divisão)
Doncaster x Leyton Orient – 17h – Disney+
Campeonato Egípcio
Al Ahly x Wadi Degla – 12h – Link Sport Club Podcast
Campeonato Carioca
Maricá x Sampaio Corrêa-RJ – 17h – Premiere
Campeonato Capixaba
Desportiva Ferroviária x Rio Branco ES – 21h – TV Brasil e TVE ES
Brasileirão ganha nova SAF em 2026, mas mantém mesmo número de clubes; veja lista
O Brasileirão 2026 seguirá com a mesma participação de clubes no modelo Sociedade Anônima do Futebol (SAF). No ano passado, a competição teve seis representantes entre os 20 times sob o modelo de gestão empresarial, o que representa 30% do total, percentual que foi mantido para a atual edição do torneio. Entretanto, o campeonato ganha um novo clube SAF, promovido da Série B na temporada passada.
