Quem joga no futebol hoje? Neste terça-feira (27), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Copa Itália, do Campeonato Alemão, Campeonato Argentino e entre outros mais.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 27 de janeiro de 2026)

Copa da Itália

Fiorentina x Como – 17h – SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje: o Como entra em campo pelo Campeonato Italiano (Foto: Reprodução/Instagram)

Campeonato Alemão

Werder Bremen x Hoffenheim – 16h30 – OneFootball

St. Pauli x RB Leipzig – 16h30 – OneFootball

Campeonato Argentino

Atlético Tucumán x Central Córdoba – 22h15 – Disney+

Campeonato Inglês (Terceira Divisão)

Doncaster x Leyton Orient – 17h – Disney+

Campeonato Egípcio

Al Ahly x Wadi Degla – 12h – Link Sport Club Podcast

Campeonato Carioca

Maricá x Sampaio Corrêa-RJ – 17h – Premiere

Campeonato Capixaba

Desportiva Ferroviária x Rio Branco ES – 21h – TV Brasil e TVE ES

Brasileirão ganha nova SAF em 2026, mas mantém mesmo número de clubes; veja lista

O Brasileirão 2026 seguirá com a mesma participação de clubes no modelo Sociedade Anônima do Futebol (SAF). No ano passado, a competição teve seis representantes entre os 20 times sob o modelo de gestão empresarial, o que representa 30% do total, percentual que foi mantido para a atual edição do torneio. Entretanto, o campeonato ganha um novo clube SAF, promovido da Série B na temporada passada.

continua após a publicidade

Leia mais!

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.